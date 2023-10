Selena Gomez é flagrada de mãos dadas com homem misterioso após anunciar solteirice

Selena Gomez, a famosa cantora e atriz, foi flagrada saindo de um hotel em Paris de mãos dadas com um homem misterioso, gerando especulações sobre sua vida amorosa, como levantado pela Page Six.

Vestida com um vestido estampado de animal e um sobretudo de couro, a estrela de "Only Murders in the Building" exibia um sorriso de orelha a orelha enquanto entrelaçava os dedos com seu acompanhante após um jantar com os melhores amigos Nicola Peltz e Brooklyn Beckham.

A fundadora da Rare Beauty deu uma pausa em seu encontro para tirar fotos com os fãs que a aguardavam, mas um representante de Gomez, de 31 anos, ainda não se manifestou sobre o assunto.

Antes desse flagra em Paris, Selena Gomez havia declarado estar solteira em um vídeo descontraído no TikTok, onde dublava a frase: "Adivinhem quem tem um namorado? Não eu, pessoal! Cuidem-se por aí."

Critérios dela para um par romântico

Recentemente, Gomez também compartilhou em uma entrevista que estava em busca de um homem que atendesse a seus critérios específicos. Ela enfatizou a importância de ter padrões em um relacionamento.

"Eu tenho padrões, e acho que vivo em um mundo onde os homens confundem padrões com ser exigente", disse a cantora durante uma entrevista. "Não tenho vergonha de dizer: 'Eu exijo X, Y e Z para estar comigo'."

Vale lembrar que Selena Gomez já foi alvo de rumores de namoro no passado, incluindo um breve relacionamento especulado com Zayn Malik em março, após serem vistos em um encontro. No entanto, ela logo confirmou que estava solteira e, de forma descontraída, afirmou ser um pouco exigente, mas que ama profundamente.

Esse novo flagra em Paris ao lado de um homem misterioso está deixando os fãs curiosos sobre o status atual do coração da estrela. Será que ela encontrou um novo amor ou eles são apenas amigos? A resposta permanece um mistério, à medida que os fãs continuam a acompanhar a vida amorosa de Selena Gomez.