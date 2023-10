Seguindo a onda de nostalgia, festival ‘I Wanna Be Tour’ traz bandas sensação dos anos 2000

A banda Simple Plan está entre as atrações do festival. (Reprodução / Instagram)

Uma série de anúncios envolvendo retorno de bandas que embalaram a geração de adolescentes dos anos 2000 está fazendo a internet pirar. Depois de NX Zero e Restart anunciarem novas turnês, foi a vez da cena internacional ganhar um grande festival para com nomes que não saiam das playlists dos adolescentes entre os anos de 2005 e 2015.

Com passagens em cinco estados brasileiros, o festival ‘I Wanna Be Tour’ une nomes de peso do cenário nacional e internacional para trazer nostalgia, emoção e muito rock ao palco. Em formato inédito, a turnê passará por São Paulo, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, entre os dias 2 e 10 de Março.

Entre os artistas que participarão do evento, foram confirmados os nomes de: Simple Plan, A Day To Remember, The All-American Rejects, All Time Low, The Used, Asking Alexandria, NX Zero, Pitty, Boys Like Girls, Mayday Parade, Plain White T’s e Fresno.

‘Experiências além do show’

Conforme publicado pela UOL, a organizadora do evento, 30e, decidiu criar a “grande turnê” por conta da resposta positiva do público a grandes eventos organizados ao longo de 2023 e que tiveram a intenção de aproximar artistas e público de uma forma diferenciada, transformando os shows em verdadeiras experiências.

Para o público, a venda de ingressos será iniciada na próxima quarta-feira, 4 de outubro, a partir do meio-dia.

Os ingressos serão disponibilizados para venda no site da Eventim, e têm valores mínimos que variam de R$140 para os shows em São Paulo e Rio de Janeiro, a R$210 para o show de Curitiba. Já quem busca uma experiência mais imersiva pode contar com as opções do pacote VIP “I Wanna be a fan”, com valores a partir de R$665.

Confira as datas e locais dos shows:

São Paulo: 2 de março, no Allianz Parque

Curitiba: 3 de março, no Estádio Couto Pereira

Recife: 6 de março, na Área Externa do Centro de Convenções Pernambuco

Rio de Janeiro: 9 de março, no Engenhão - Estádio Nilton Santos

Belo Horizonte: 10 de março na Arena da Independência

