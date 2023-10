Sabrina Sato deslumbra em Ibiza com tatuagem íntima à mostra

Sabrina Sato, conhecida por sua ousadia e estilo únicos, causou alvoroço nas redes sociais ao revelar seu look deslumbrante durante uma das três festas do casamento de Ronaldo Fenômeno e Celine, que foi celebrado em Ibiza, na Espanha.

A apresentadora surgiu com um vestido que ousava na medida certa, apresentando uma abertura no abdômen que deixava à mostra um pedaço de suas nádegas, onde também revelou uma tatuagem íntima. A imagem cativante de Sabrina Sato conquistou elogios e admiração dos internautas, que não pouparam comentários calorosos.

"Meu Deus do céu… ninguém é mais linda em 10 vidas"; "Não tem mais estilosa"; "Impactada!!!! Parece que a semana de moda em Paris segue em Ibiza hen!? Minha deusa master lacrando tudo com leveza e sofisticação. Impecável", foram alguns dos elogios efusivos que a apresentadora recebeu em suas redes sociais.

O casamento, que teve início na segunda-feira (25/9), já se estendeu por três dias de celebrações extravagantes. Além de Sabrina Sato, diversas outras celebridades do cenário internacional marcaram presença no evento, tornando-o ainda mais memorável.

Sabrina Sato, sempre uma referência de estilo e autenticidade, continua a surpreender e encantar seus fãs com sua presença marcante e escolhas fashion ousadas. Seu look em Ibiza certamente será lembrado como um dos mais icônicos do evento, acrescentando mais um capítulo à sua trajetória na moda e entretenimento.