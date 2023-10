Rixa Kardashian: Kim e Kourtney em guerra, enquanto Kylie e Kendall Jenner celebram amizade

Kim Kardashian e Kourtney Kardashian estão em guerra. A tensão entre as irmãs é notória, com acusações de rudeza e egoísmo. Mas enquanto a rivalidade entre Kim e Kourtney faz as manchetes, suas meio-irmãs Kylie e Kendall Jenner estão mostrando ao mundo como é uma verdadeira amizade entre irmãs.

As Kardashians, conhecidas por sua vida glamorosa e dramas na tela, em seu famoso reality, estão mais uma vez no centro das atenções devido a uma briga épica. Kim Kardashian, a magnata da moda, acredita que Kourtney a abandonou para priorizar seu novo marido, Travis Barker. Por sua vez, Kourtney acusa Kim de sempre querer ser o centro das atenções.

Essas desavenças públicas não estão servindo de exemplo para o restante da família. No entanto, suas irmãs mais novas, Kylie e Kendall Jenner, estão demonstrando uma relação totalmente diferente. Enquanto em Paris (França) Kylie demonstrou apoio à sua irmã mais velha, Kendall, durante o desfile da Maison Schiaparelli.

A marca, fundada pela designer de moda italiana Elsa Schiaparelli em 1927, é um ícone da alta costura e se moveu em direção à moda prêt-à-porter de luxo após ser adquirida em 2007 por Diego Della Valle.

A atitude carinhosa de Kylie, tirando fotos e aplaudindo enquanto Kendall desfilava, chamou a atenção. Mas por que Kylie e Kendall têm uma relação tão diferente de Kim e Kourtney?

Uma razão pode ser que Kylie e Kendall são as únicas Jenners na família e têm apenas cerca de um ano de diferença de idade, o que fortalece seu vínculo. Além disso, as carreiras delas são muito diferentes: Kendall é modelo, enquanto Kylie é empresária.

Outra diferença importante é que Kendall não tem filhos, ao contrário de Kylie, que é mãe de Stormi e Aire, frutos de seu relacionamento com o rapper Travis Scott. Kylie mencionou que Kendall é a irmã que realmente a "conhece" e com quem pode contar.

Embora Kylie e Kendall possam ter suas diferenças, sua proximidade como irmãs é evidente, e elas são um exemplo de que, às vezes, a diferença pode fortalecer os laços familiares. Enquanto isso, Kim e Kourtney podem estar aprendendo lições valiosas sobre a importância da harmonia familiar.

Conforme o Dailymail, o drama entre Kim e Kourtney Kardashian continua, mas a amizade duradoura de Kylie e Kendall Jenner nos lembra que, no final do dia, a família é o que mais importa.