Príncipe Harry quer voltar à sua antiga vida, afirma especialista

Especialista em entretenimento, Mark Boardman relata que Meghan Markle está "frustrada" com o desejo do Príncipe Harry de retornar ao Reino Unido para "recuperar sua antiga vida". O casal, que abdicou de sua vida real em 2020, parece ter visões divergentes sobre como deveria ser seu futuro, especialmente porque Harry "anseia" para se reunir com seus amigos distantes em Londres.

Segundo Mark, "a vida social do Príncipe Harry mudou notavelmente ao longo da última década. Ele parece ter se distanciado de seus amigos da faculdade e não possui uma residência permanente no Reino Unido". Durante suas visitas a Londres, ele geralmente se hospeda em hotéis e evita aparições públicas. "Sem dúvida, o Príncipe Harry sente saudade de suas antigas amizades", diz Mark.

"Por outro lado," continuou Boardman, "Meghan está frustrada com o desejo de Harry de recuperar sua antiga vida. Ela ama Harry, mas quer destacar o lado melhor dele. Ela está bem clara sobre os papéis que deveriam desempenhar juntos e estão tentando colaborar em projetos".

O especialista acredita que Harry deseja retornar à terra natal devido às "fortes relações com amigos de infância", mas acredita que convencer sua esposa a aceitar um "fim de semana com os amigos em Londres" será um desafio, disse ao Ok! Magazine.

"Ele é jovem de coração, mas tem alguém para mantê-lo na linha e lembrar quem ele é e o que deve fazer", afirmou Boardman. "No fim das contas, ele adoraria ter uma base em Londres, preferencialmente em terras reais, mesmo que fosse em Windsor ou em um dos apartamentos do Palácio de Buckingham. Mas isso não vai acontecer."

"Todos os verdadeiros amigos de Harry estão em Londres. Todos que eles conhecem em Hollywood não são seus amigos", acrescentou. "No final das contas, Meghan quer que Harry esteja ao seu lado para apoiá-la, cuidar das crianças e colocar sua vida nos trilhos. Qualquer retrocesso nisso prejudicaria esses objetivos."