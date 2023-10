Princesa Charlotte, aos 8 anos, revela paixão pelo balé e sapateado, diz Kate Middleton

No decorrer de um evento realizado na última terça-feira (26/9), a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, revelou o hobby favorito de sua filha, a princesa Charlotte, de 8 anos. Enquanto visitava Lancaster, Kate teve a oportunidade de conhecer uma adorável garotinha chamada Emily May, com apenas 7 anos, que a presenteou com um buquê de flores.

Curiosa sobre os interesses de Emily, Kate perguntou à pequena o que ela mais gostava de fazer durante seu tempo livre. Emily, com entusiasmo, respondeu que adorava dançar.

Foi então que a Princesa de Gales revelou que sua própria filha, a princesa Charlotte, compartilha da mesma paixão pela dança, especialmente pelo balé e sapateado. "Minha filha Charlotte gosta de dançar. Ela adora balé e sapateado", declarou Kate Middleton, conforme relato da revista Hello!. E ainda acrescentou palavras de incentivo a Emily, dizendo: "Continue dançando".

Esta não é a primeira vez que o amor de Charlotte pela dança é revelado por seus pais. Em 2018, o príncipe William também compartilhou a mesma informação durante uma recepção do Dia da Commonwealth, afirmando que sua filha "adora dançar".

Recentemente, a princesa Charlotte deu um vislumbre de seus talentos de dança durante o Concerto da Coroação de Charles III, em maio, quando se juntou à multidão para dançar ao som de "All Night Long", de Lionel Richie, no palco montado no terreno do Castelo de Windsor.

Além de sua paixão pela dança, a jovem princesa tem uma agenda lotada de atividades extracurriculares, incluindo o futebol e o rúgbi, esportes que ela pratica com seus pais regularmente.

Nigel Gillingham, presidente da Rugby Football Union, destacou que Kate Middleton joga rúgbi no quintal com suas crianças, demonstrando suas habilidades esportivas.

Quando usará sua primeira tiara?

Agora, resta aos fãs da realeza aguardarem ansiosamente para ver se a princesa Charlotte seguirá a tradição britânica e usará sua primeira tiara no dia do casamento, como fizeram sua mãe, Kate Middleton, e sua tia, Meghan Markle.

No entanto, existe a possibilidade de Charlotte seguir os passos da princesa Anne e usar uma tiara antes do casamento, considerando seu futuro papel na família real.