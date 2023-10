Por que o podcast do Príncipe Harry e de Meghan Markle fracassou?

A empresa Archewell Audio, da Duquesa e do Príncipe Harry, produziu apenas 12 episódios de podcast durante um período de dois anos e meio, após assinar com o Spotify, em dezembro de 2020.

Durante uma entrevista recente à BBC, a apresentadora e redatora de tecnologia Zoe Kleinman perguntou ao CEO se ele acreditava que a parceria, que terminou em 15 de junho de 2023, valia o preço de US$ 20 milhões.

"Você tinha alguns nomes bem grandes", disse ela. "Você teve os Obama. O duque e a duquesa de Sussex. Isso valeu os R$ 20 milhões?"

Em resposta, Ek explicou que a plataforma de streaming pretende estar aberta para dar aos novos criadores a oportunidade de atingir o seu público. "Achamos que era necessária uma nova inovação para acontecer aqui", explicou ele. "Achamos que poderíamos entrar e oferecer uma ótima experiência que deixaria os consumidores muito felizes e permitiria novos caminhos aos novos criadores."

Apesar de suas melhores intenções, Ek admitiu que o Spotify cometeu alguns erros no passado. "E a verdade é que algumas coisas funcionaram, outras não", explicou ele. "Estamos aprendendo com eles e seguindo em frente e desejamos a todos aqueles que não renovamos o maior sucesso que possam ter no futuro".

Ek não é o primeiro executivo do Spotify a aludir a problemas com o conteúdo fornecido por Markle e Príncipe Harry. Em junho de 2023, durante um episódio do "The Bills Simmons Podcast", o apresentador titular chamou o casal de "vigaristas dos tempos modernos".

"'Os malditos vigaristas.' Esse é o podcast que deveríamos ter lançado com eles", disse Simmons, fundador da Ringer e chefe de inovação e monetização de podcast no Spotify. "Tenho que ficar bêbado uma noite e contar a história do Zoom que tive com Harry para tentar ajudá-lo com uma ideia de podcast. É uma das minhas melhores histórias."

Com a missão de "investigar os rótulos que tentam reter as mulheres" e "descobrir a origem desses estereótipos", Markle lançou seu primeiro episódio de "Arquétipos" em agosto de 2022 com sua amiga íntima, o fenômeno do tênis Serena Williams, como convidada.

"Não me lembro de ter sentido pessoalmente a conotação negativa por trás da palavra 'ambicioso' até começar a namorar meu atual marido", disse Markle a Williams. "E hum, aparentemente a ambição é, uh… uma coisa terrível, terrível, para uma mulher – de acordo com alguns. Então, desde que senti a negatividade por trás disso, é muito difícil deixar de sentir isso. Também não posso deixar de ver isso nos milhões de meninas e mulheres que se tornam menores – muito menores – regularmente."

Dois dias depois de seu lançamento, "Archetypes" foi o podcast número um nos Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia e Canadá nas paradas internacionais do Spotify.