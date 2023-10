Pamela Anderson surge deslumbra sem maquiagem

Pamela Anderson, a icônica estrela de "Baywatch", fez uma aparição surpreendente na Semana de Moda de Paris, roubando os holofotes com um visual deslumbrante e sem maquiagem. Aos 56 anos, Anderson brilhou enquanto participava da apresentação da coleção de moda feminina Primavera/Verão 2024 de Isabel Marant.

Com seus longos cabelos loiros soltos e uma pele natural e impecável, Anderson não precisou de artifícios para chamar a atenção das câmeras. Seu novo visual também apresentava sobrancelhas mais finas e estilosas, realçando ainda mais sua beleza natural.

O destaque do visual de Anderson foi um modesto vestido midi amarelo brilhante texturizado, sem mangas, que acentuou sua elegância e estilo únicos. O contraste entre seu look minimalista e a exuberância da Semana de Moda de Paris foi notável.

O Post procurou o representante de Pamela Anderson para obter comentários sobre sua aparição surpreendente, mas ainda não recebeu resposta.

Anderson não foi a única celebridade a impressionar na Semana de Moda de Paris. Outras estrelas, como Kylie Jenner, Kim Cattrall e Demi Moore, também deslumbraram com seus visuais marcantes.

Kylie Jenner, de 26 anos, compareceu ao show de Schiaparelli com um vestido cintilante de buraco de fechadura, destacando sua figura com um decote em V e brincos dourados deslumbrantes.

Aos 67 anos, Kim Cattrall participou da apresentação da Balmain usando um terno de saia preta brilhante com detalhes em relevo crocodilo, completando o visual com botões dourados e um decote revelador.

No show da Saint Laurent, Demi Moore, de 60 anos, chamou a atenção ao acidentalmente mostrar um mamilo enquanto arrumava o cabelo, vestindo um elegante vestido preto com mangas compridas.

A Semana de Moda de Paris atraiu as maiores estrelas da indústria da moda e do entretenimento, com cada uma delas trazendo seu próprio toque único para o glamour e estilo deste evento de renome mundial.