Pabllo Vittar desabafa: "sinto-me como um produto, não amada"

Pabllo Vittar, uma das personalidades mais reconhecidas da cena drag brasileira, abriu o coração em uma recente entrevista à Revista Glamour, compartilhando suas profundas reflexões sobre amor, relacionamentos e sua própria identidade. Na sexta-feira (29/9), a artista fez um desabafo emocional que ressoou profundamente com seus fãs.

Durante a entrevista, Pabllo Vittar destacou sua busca por reciprocidade nos relacionamentos amorosos recentes. Ela expressou sentimentos de solidão e desamparo, revelando que, apesar do carinho inabalável de seus fãs, muitas vezes não se sente amada.

"Sempre fui livre sexualmente para falar o que sinto, mas não me sinto amada. Eu sei que tenho o amor dos meus fãs, porém não me sinto? Às vezes, me sinto um produto. A pessoa vai lá, compra, leva para casa e coloca na prateleira", desabafou a artista.

A cantora também compartilhou sua perspectiva sobre relacionamentos com outras pessoas, destacando que muitos a abordam com expectativas equivocadas, presumindo que poderão tirar vantagem de sua fama. Pabllo enfatizou que, à medida que ganhou experiência e amadureceu, conseguiu enxergar essas dinâmicas com maior clareza.

"Com os caras, não sei o que se passa? Acho que pensam que vão ficar comigo porque sou a Pabllo, que vão conseguir algo. Já passei por momentos assim. Agora que estou na estrada há algum tempo, consigo enxergar melhor. Eu me fechei e preferi seguir sozinha, mas não posso ficar assim para sempre", acrescentou.

As palavras sinceras de Pabllo Vittar tocaram muitos de seus fãs, que rapidamente manifestaram apoio e empatia nas redes sociais. Sua coragem em compartilhar suas vulnerabilidades serve como um lembrete poderoso de que, por trás da persona brilhante e confiante, existe uma pessoa que também enfrenta desafios emocionais.

À medida que a entrevista continua a circular nas mídias sociais, fica claro que Pabllo Vittar continua a ser uma voz importante na luta pela autenticidade e pelo amor próprio, inspirando milhares a abraçar suas próprias jornadas de autodescoberta e aceitação, conclui o Observatório dos Famosos.