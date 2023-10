O que aconteceria se Meghan Markle entrasse para a política?

Meghan Markle and Harry Meghan Markle and Harry / Instagram

Após o falecimento da senadora Dianne Feinstein, na sexta (29/9), surgiram especulações sobre Meghan Markle potencialmente se aventurando na política americana. Mas o governador Gavin Newsom rapidamente nomeou um substituto. No entanto, as ambições políticas de Meghan persistem. Ela tem estabelecido conexões com doadores democratas e abordado questões críticas como o aborto e a igualdade de gênero.

O fato é que o episódio virou piada, e, caso a Duquesa de Sussex faça a transição para a política de Washington, a sua agenda poderá tornar-se distinta, segundo humoristas. Um vislumbre hipotético do "Manifesto de Meghan", segundo eles:

Um retorno real à América:

Meghan prevê um retorno ao domínio completo da monarquia britânica nos EUA, com um monarca exclusivo nascido nos Estados Unidos selecionado entre a família real existente – ela mesma.

Compromisso ambiental:

Como ambientalista, ela planeja proibir todos os jatos particulares, exceto os amigos íntimos Sir Elton John e George Clooney, que desfrutarão de "voos reais gratuitos".

Controle de tráfego de Nova York:

Meghan procura limpar as ruas de Nova York durante suas visitas, criando a ilusão de perseguições de paparazzi para aumentar o drama.

Papel de Oprah:

Oprah Winfrey, uma amiga próxima, atuará como chefe de gabinete no Senado, dirigindo-se a Meghan como "Sua Alteza Real" em público.

Revogações de vistos:

Outros membros da família real enfrentarão revogações imediatas de vistos nos EUA, a menos que se curvem e se ajoelhem publicamente diante de Meghan ao vivo na CNN.

Status de refugiado britânico:

Todos os cidadãos britânicos receberão o status de refugiado de imigração rápida, uma política que ela chama de "Encontrar a Liberdade na Grã-Bretanha Brutal".

Leis relaxantes sobre drogas:

Meghan planeja tornar todas as drogas legais para príncipes britânicos cujos nomes começam com "H".

Diretrizes para a mídia:

Ela alertará formalmente a mídia contra a cobertura negativa, enfatizando a importância de preservar sua saúde mental.

Família e paternidade:

Meghan enfatiza o significado da paternidade na sociedade, exceto quando os filhos renegam os pais, o que ela considera corajoso.

Esportes e igualdade de gênero:

Ela pretende nomear Megan Rapinoe como secretária de esporte e igualdade de gênero.

Uma compaixão única:

A campanha única de Meghan promete compaixão ao defender que os republicanos sejam "afogados em tonéis de ácido sulfúrico".

Embora esta agenda seja puramente especulativa, ela fornece uma visão sobre o caminho hipotético que Meghan Markle poderia seguir se de fato seguisse uma carreira política nos Estados Unidos.