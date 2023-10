NFL retira referências a Taylor Swift após erro de marketing

A liga de futebol americano (NFL) havia alterado sua biografia no Instagram para "os Chiefs estão 2-0 como 'swifties'", fazendo referência à cantora Taylor Swift, e temporariamente usou "NFL (Taylor's Version)" como sua biografia no Twitter.

No entanto, a conta rapidamente removeu essas referências de suas redes sociais, deixando um espaço em branco. Um post da conta da NFL também afirmou que "os Chiefs estão agora 2-0 com Taylor Swift presente", marcando a conta Next Gen Stats, depois que os Chiefs derrotaram os Jets por 23 a 20, com Taylor Swift presente em meio ao seu suposto relacionamento com Travis Kelce.

Para alguns fãs nas redes sociais, essas edições que apoiavam Taylor Swift foram consideradas desnecessárias após um jogo acirrado que apresentou algumas chamadas questionáveis no quarto quarto, incluindo uma penalidade por agarrar cometida pelo cornerback dos Jets, Sauce Gardner, que posteriormente resultou na penalidade do técnico Robert Saleh por conduta antidesportiva.

Um erro dentro e fora de campo

Esses acontecimentos permitiram que os Chiefs gastassem o tempo restante com uma impressionante caminhada de 15 jogadas e 45 jardas que se seguiu ao erro crítico de Zach Wilson ao lidar com um snap.

Embora a NFL tenha tentado capitalizar a presença de Taylor Swift nos jogos e nas redes sociais, ela logo voltou atrás em sua estratégia de marketing, optando por uma presença mais geral.

Este episódio ilustra como as estratégias de marketing podem às vezes precisar ser ajustadas rapidamente para refletir a opinião pública e as reações dos fãs, levantou The New York Post.