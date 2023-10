‘Mulheres de Areia’: Ruth ou Raquel? Descubra com qual personalidade você se identifica mais

Por mais uma vez, ‘Mulheres de Areia’ segue sendo um dos destaques telenovelísticos em exibição na rede Globo. Recentemente, o folhetim ganhou sua redistribuição na Edição Especial na emissora, logo depois do ‘Jornal Hoje’ no período da tarde.

Depois de 30 anos de estreia na Rede Globo, ‘Mulheres de Areia’ segue em alta no meio dos amantes de telenovelas, ao reintroduzir as icônicas irmãs Ruth e Raquel, as gêmeas interpretadas por Glória Pires.

A dupla, interpretada pela mesma atriz, carrega uma bagagem de características marcantes no que rege à personalidade de cada uma. Com um ar vilanesco, Raquel é uma das principais vilãs da trama, com traços do antagonismo. Por outro lado, Ruth surge com o manifesto de sua bondade e ingenuidade, enfrentando desafios colocados no meio do caminho pela irmã.

Abaixo você confere algumas perguntas, a fim de descobrir com qual você mais se aproxima em aspectos de personalidade.

Ruth ou Raquel? Descubra com qual personalidade você se identifica mais

Responda sim e não para as perguntas cada quadro:

Quadro 1:

Você se considera uma pessoa meiga e dócil, capaz de bater com a vibe de todo mundo?

Você se considera alguém inocente, incapaz de enxergar maldade nas pessoas logo de cara?

Para você, é possível perdoar facilmente a quem te machucou?

É difícil se irritar com qualquer coisa?

Você costuma filtrar os pensamentos negativos, a fim de enxergar o lado bom das coisas?

Quadro 2:

Você se vingaria de alguém que te fez mal, caso fosse possível?

Você é do tipo de se estressa facilmente com qualquer coisa?

É fácil enxergar maldade nas pessoas à sua volta?

Você costuma ser uma pessoa ambiciosa a ponto de pensar primeiramente em si mesmo?

É mais fácil guardar mágoa de alguém do que perdoar?

Resultado:

Diferente da ficção, todos nós podemos carregar sentimentos bons e ruins ao mesmo tempo, permitindo sermos definidos apenas por nossas escolhas. Se o quadro 1 conteve mais “sim”, significa que você é uma pessoa mais meiga e humilde, assim como Ruth.

Caso o quadro 2 tenha tido mais “sim”, significa que há alguns aspectos de Raquel em seu comportamento, mostrando certa falta de autocontrole, certas vezes, mas ainda assim um lado humano.

Se houver uma mistura nas respostas, isso significa que você possui um pouco de cada uma, dependendo dos contextos vivenciados em relação a cada emoção.