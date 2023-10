Meghan Markle e Príncipe Harry "vivendo vidas separadas" em casamento, diz especialista

De acordo com o The Mirror, o casal Meghan Markle e Príncipe Harry supostamente está levando "vidas separadas" em seu casamento, de acordo com a biógrafa real Emily Andrews. A especialista afirma que, apesar de o casal se orgulhar de sua "união inquebrável", eles têm estado "frequentemente separados" e "levando vidas separadas". Isso supostamente se deve ao fato de que "Meghan prefere 'olhar para frente' na construção de uma nova marca de estilo de vida, enquanto Harry está mais 'centrado no passado'."

Meghan e Harry têm se concentrado em construir suas marcas separadas, com Meghan pronta para "fazer milhões" enquanto dá um "passo para trás" de sua marca conjunta para trabalhar em projetos individuais.

O impulso financeiro é esperado com entusiasmo pelo casal, cujo acordo de US$25 milhões com o Spotify recentemente entrou em colapso.

Em seu primeiro passo em direção a uma carreira solo, Meghan recentemente assinou com a agência de talentos de Hollywood William Morris Endeavour. A principal agência representa grandes estrelas, incluindo Dwayne Johnson, Adele e a tenista Serena Williams.

Harry também está ocupado com seus próprios projetos. O príncipe está supostamente planejando seu grande retorno à África para um novo documentário com a Netflix.

Ele deverá se aventurar no projeto sem a presença de sua esposa Meghan Markle, na próxima fase de seu acordo de US$98 milhões com o famoso serviço de streaming.

Diferentes carreiras e caminhos

"Meghan deseja seguir em frente, deixando de ser duquesa e lançar sua própria marca global. Harry, por outro lado, não gosta necessariamente da atenção pública e ficaria muito mais feliz em casa com as crianças, fazendo trabalho de caridade, mas isso definitivamente não é o que Meghan quer da vida agora", disse Andrews à Woman Magazine.

"Os Invictus Games foram uma chance de recomeçar - com ênfase de que esta instituição de caridade era muito mais o projeto de Harry. Sua equipe de relações públicas fez questão de informar que a 'descomplicada' Meghan fez seu próprio cabelo e maquiagem? para parecer acessível", continuou ela.

Andrews compartilhou que Meghan "tem um poder de estrela" e usará isso para construir sua própria marca separada de Harry, especialmente após suas aparições nos Invictus Games. Ela disse: "Faz parte de uma cuidadosa curadoria para nos lembrar de que, embora Meghan e Harry possam estar separando suas marcas e até mesmo vivendo vidas um pouco separadas, Meghan ainda tem poder de estrela e não tem medo de usá-lo."