Mark Wahlberg e família felizes com mudança para Las Vegas

Mark Wahlberg e sua família estão aproveitando ao máximo sua nova vida em Las Vegas (EUA). O ator de 52 anos compartilhou detalhes de sua recente mudança para Nevada em uma entrevista exclusiva antes da Semana Wahlberg da F45, que acontecerá até 8 de outubro.

Wahlberg revelou que sua esposa Rhea Durham e seus quatro filhos estão se adaptando bem à mudança. Ele destacou que todas as crianças estão na escola e que a família está feliz com a decisão. A ninhada inclui as filhas Grace, 13, e Ella, 20, além dos filhos Brendan, 15, e Michael, 17.

O ator também compartilhou seus planos para a próxima temporada de férias, enfatizando seu desejo de passar mais tempo com a família, aproveitando o fato de estar em casa nos momentos livres.

A mudança para Las Vegas foi anunciada por Wahlberg no ano passado, quando ele revelou planos de construir um estúdio de última geração na região e criar uma "Hollywood 2.0".

Ele explicou que a decisão foi motivada pelo desejo de proporcionar uma vida melhor para seus filhos e permitir que eles perseguissem seus sonhos em um ambiente com mais oportunidades.

Meses após a mudança, Wahlberg compartilhou que seus quatro filhos estão desfrutando de sua nova vida em Nevada e que todos estão prosperando na cidade. Além disso, a família tem aproveitado as diversas atrações e entretenimentos oferecidos pela cidade.

Mark Wahlberg está entusiasmado com essa nova fase de sua vida e continua a conciliar sua carreira com seu tempo em família. A mudança para Las Vegas representa uma emocionante reviravolta na vida da família Wahlberg, que agora está aproveitando todas as oportunidades que a cidade tem a oferecer.