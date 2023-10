Marina Ruy Barbosa irá à Justiça para esclarecer boatos de traição

Imagem: Facebook

Após insinuações sobre um suposto envolvimento com José Loreto, Marina Ruy Barbosa tomará providências legais, acionando Débora Nascimento na Justiça. A atriz busca desmentir os rumores e apresenta provas de sua relação estritamente profissional com Loreto durante as gravações de "O Sétimo Guardião" (2018).

Em uma recente entrevista, Débora Nascimento tocou em temas sensíveis relacionados à sua separação com José Loreto em 2019, sugerindo a possibilidade de traição envolvendo Marina Ruy Barbosa. A reação imediata de Marina inclui uma notificação legal exigindo esclarecimentos e um dossiê com registros de conversas profissionais com Loreto.

Marina Ruy Barbosa, sentindo-se difamada pelos boatos de traição, preparou uma notificação legal direcionada a Débora Nascimento. A atriz deseja esclarecimentos e retificação das declarações públicas que sugerem um relacionamento além do profissional.

Marina Rui Barbosa Imagem:Reprodução Instagram

Conforme a Veja, para refutar os rumores, Marina disponibilizou um dossiê contendo conversas e interações estritamente profissionais que teve com José Loreto durante as gravações da novela "O Sétimo Guardião". A iniciativa visa comprovar que não houve fundamento nas especulações sobre sua relação com o ator.

Debora Nascimento Imagem:Reprodução Instagram

Histórico

Débora Nascimento e José Loreto, que estiveram casados por quatro anos, enfrentaram uma separação em 2019. Pais de Bella, de 5 anos, a entrevista de Débora reacendeu controvérsias em torno do término do relacionamento, levando Marina Ruy Barbosa a buscar uma reparação legal.