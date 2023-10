Lesão vocal de Steven Tyler força adiamento da turnê de despedida do Aerosmith para 2024

O líder da icônica banda Aerosmith, Steven Tyler, enfrenta um obstáculo inesperado em sua carreira. O vocalista, que já havia adiado datas da turnê "Peace Out" devido a uma lesão nas cordas vocais, recebeu um diagnóstico adicional preocupante. Sua lesão vocal é "mais grave do que inicialmente se pensava", e ele também fraturou a laringe, o que exigirá cuidados contínuos.

Em um comunicado compartilhado no Instagram, a banda Aerosmith explicou que o médico de Tyler confirmou a lesão adicional, acrescentando que "ele está recebendo o melhor tratamento médico disponível para garantir uma recuperação rápida, mas, dada à natureza da fratura, a paciência é essencial."

A lesão vocal de Tyler já havia forçado o Aerosmith a suspender a turnê "Peace Out" no início deste mês, apenas algumas datas após o início. Inicialmente, a banda reagendou uma série de shows para setembro de 2024, com esperanças de retornar aos palcos até 11 de outubro.

No momento, não está claro quando o Aerosmith planeja relançar a turnê em 2024. A banda afirmou que novas datas serão anunciadas assim que tiverem mais informações.

Os ingressos previamente adquiridos serão válidos para os novos concertos, e reembolsos também estarão disponíveis para aqueles que não puderem comparecer às novas datas.

Steven Tyler também emitiu sua própria nota, dizendo: "Estou desolado por não estar lá fora com o Aerosmith, meus irmãos, e os incríveis Black Crowes, agitando com os melhores fãs do mundo. Eu prometo que voltaremos assim que pudermos!".

374687538_506154048395868_3168664553877333081_n

Segundo a Rolling Stone, a turnê de despedida do Aerosmith foi anunciada no início deste ano, embora tenham observado na época que o baterista Joey Kramer não se juntaria a eles. A banda afirmou que Kramer tomou a decisão de se afastar temporariamente durante a residência em Las Vegas em 2022 para se concentrar em sua família e saúde.

Em meio à turnê de despedida, Tyler também enfrenta um processo em que é acusado de agressão sexual a um menor na década de 1970. A ação, movida por Julia Mosley, alega que Tyler convenceu sua mãe a lhe conceder a guarda quando ela tinha 16 anos, permitindo que ela morasse com ele e se envolvesse em um relacionamento sexual.

A ação faz referência às memórias de Tyler, nas quais o cantor afirmou que "quase se casou com uma adolescente" e que seus pais "assinaram um documento para me dar a guarda, para que eu não fosse preso se a levasse para fora do Estado. A levei em turnê comigo". Tyler negou as acusações.