Lady Gaga não precisará pagar recompensa de sequestro dos seus cães

Uma juíza de Los Angeles (EUA) decidiu que Lady Gaga não precisa pagar US$500 mil a Jennifer McBride, uma cúmplice no sequestro de seus cães Koji e Gustav em fevereiro de 2021. McBride havia entrado com um processo em fevereiro deste ano, buscando a recompensa oferecida na época, além de US$1,5 milhão em danos adicionais.

O advogado de McBride alegou, em julho, que Lady Gaga cometeu quebra de contrato e fraude por promessa falsa e má representação, uma vez que a recompensa foi oferecida "sem perguntas" e não foi paga.

No entanto, a juíza Holly J. Fujie considerou que as alegações de McBride eram "legalmente insuficientes em sua totalidade" devido ao envolvimento dela no crime. McBride foi indiciada e se declarou inocente das acusações de recebimento de propriedade roubada em 2022, o que a tornou inelegível para buscar o cumprimento do contrato.

A decisão final da juíza Fujie ocorre após McBride ter recebido 20 dias para revisar sua reclamação, alegando que ela não estava envolvida no crime e apenas "tomou posse" dos cães para devolvê-los, alegações consideradas sem sentido pela equipe legal de Lady Gaga. A juíza não permitirá que McBride apresente uma queixa revisada, encerrando o caso.

Caso de sequestro e tiroteio

McBride foi presa junto com outros cinco cúmplices em abril de 2021 pelo sequestro dos cães e o tiroteio com o passeador de cães de Lady Gaga, Ryan Fischer. Durante o incidente, Koji e Gustav foram roubados, e Fischer ficou gravemente ferido. Jackson, o atirador, se declarou culpado por tentativa de homicídio e foi condenado a 21 anos de prisão em dezembro de 2022.

O caso, que envolveu o sequestro dos amados cães de Lady Gaga e um ataque a seu passeador, teve desdobramentos judiciais complicados. Com a decisão favorável à cantora e atriz, o caso é encerrado, e McBride não receberá a recompensa oferecida por informações sobre seus cães perdidos, segundo as informações da People.