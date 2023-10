Kourtney Kardashian diz que sua "felicidade vem" quando ela se afasta de sua família

Na estreia da quarta temporada de "The Kardashians", recentemente, a disputa contínua entre as irmãs Kim Kardashian, 42 anos, e Kourtney Kardashian Barker, 44 anos, atingiu seu ponto mais crítico.

As tensões entre as duas remontam à temporada anterior, quando Kim concordou em fazer uma parceria com a Dolce & Gabbana. Kourtney ficou chateada, alegando que Kim estava trabalhando com a marca de moda que projetou seu vestido de casamento, apenas seis meses após o grande dia.

No episódio, a família Kardashian se preparava para uma viagem divertida em família para Cabo San Lucas, no México, mas Kourtney optou por não participar. Kim confessou que, geralmente, eles superam os dramas em tempo real, apenas para ficarem chateados novamente ao assistir as edições do programa, pois "isso traz à tona muitos sentimentos".

Kourtney acrescentou: "O que é mais difícil do que viver isso é assistir à edição, que não é uma forma natural de viver. Então, três dias antes da viagem, Kim e eu tivemos essa acalorada ligação telefônica".

Durante a ligação, Kim explicou que precisava voltar a Milão para um jantar como parte da campanha da Dolce & Gabbana e convidou Kourtney para acompanhá-la. Kourtney educadamente recusou e observou que está "sempre apoiando" Kim, mas não acha "legal" como a colaboração aconteceu.

Isso reacendeu o debate entre as irmãs, com Kim enfatizando sua confusão sobre o motivo pelo qual Kourtney estava chateada com o que aconteceu em seu casamento italiano em maio de 2022. "Eu fiquei pensando, nada aconteceu no casamento, nem sequer foi uma conversa no casamento", explicou Kim.

Mas Kourtney contra-atacou: "Acho que foi o que você viu no casamento porque ninguém tinha interesse antes disso? Você viu essa coisa que era minha e não era sua, e você quis".

Kim negou as alegações, insistindo que Kourtney estava "errada" e que ela "fez de tudo para evitar" os estilos apresentados em seu casamento. Ela também criticou sua irmã mais velha, dizendo: "Não é tão original. Todos fazem os anos 1990, não é um conceito novo".

Kourtney então desabafou com Kim: "Você está falando sobre detalhes inúteis porque é tudo o que sua mente egocêntrica e egoísta pode pensar. Você não suporta que outra pessoa seja o centro das atenções. Você veio ao meu casamento, não conseguiu ficar feliz, reclamou desde o momento em que chegou até o momento em que saiu? você não conseguiu ficar feliz por mim, não conseguiu ficar feliz por eu ser o centro das atenções".

Kim ficou surpresa com os comentários de sua irmã e pediu a ela que refletisse sobre "por que você me odeia tanto e por que está tão brava comigo". Ela continuou: "Eu estava tão feliz por você? você tem uma séria rixa. Você nos odeia, você é uma pessoa diferente, todos nós falamos sobre isso".

"Porque eu não preciso mais de vocês, não preciso fazer parte disso", respondeu Kourtney.

Kim insistiu: "Todos os seus amigos vêm nos reclamar. Mesmo que você pense que eles vêm até você, todos vêm até nós secretamente, dizendo o contrário. Estamos todos confusos e temos um grupo de chat chamado 'Não Kourtney', então sabemos e precisamos filtrar o que seus amigos nos dizem, e precisamos descobrir por que você é uma pessoa diferente e por que tem essa rixa".

Kourtney respondeu dizendo que "absolutamente" não quer fazer parte disso, mas Kim acrescentou: "Você desconta tudo em mim, e estou tentando o melhor que posso para reconciliar".

A fundadora da Poosh não ficou convencida, reiterando: "É sobre você, você é uma narcisista. É tudo sobre você. Qualquer coisa que você faça, é sobre você e como parece para o mundo sobre você".

Finalmente, Kim se cansou e perguntou a sua irmã se ela estava feliz. Kourtney respondeu rapidamente, dizendo a Kim: "Sim, mas não quando estou no telefone com você". Ela acrescentou mais tarde: "Eu tenho uma vida feliz e essa felicidade vem quando eu me afasto de vocês. Especificamente de você".

Kim tentou mais uma vez, observando que ela tinha o direito de expressar preocupações. Quando isso não foi bem recebido, ela disse a Kourtney: "Bem, seus filhos até vieram até mim com problemas que eles têm e como você é".

Isso fez com que Kourtney caísse em lágrimas. "Isso é útil? Você está adicionando isso a uma briga para escolher um lado. É você, meus amigos, meus filhos e todos contra mim. Você é apenas uma bruxa e eu te odeio".

Apesar da troca de palavras acalorada, Kourtney e Kim finalmente chegaram a um entendimento - pelo menos o suficiente para se reunirem em uma entrevista conjunta relata a People.

"Pareceu para mim que Kim estava usando qualquer arma que pudesse encontrar para me machucar, quase como se estivesse armando todos contra mim", disse Kourtney. "Acho que ambas chegamos a um lugar do qual não nos orgulhamos".

Em uma entrevista individual, ela acrescentou: "Acho que a conversa telefônica foi realmente dolorosa, e me lembrei dessa característica que está na minha família há tantos anos, onde dizemos coisas maldosas para nos machucar, e é o que eu trabalho duro na terapia para mudar. E quando sou lembrada desse tipo de coisa, realmente dói. Por que minha família me trata assim? Quero proteger minha energia e estar ao redor de energia positiva e boas vibrações, e é isso que encontro em Palm Springs com meu marido".