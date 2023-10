Kate e William celebram o Mês da História Negra e interagem com crianças animadas

O Príncipe e a Princesa de Gales cumprimentaram com entusiasmo as crianças de uma escola, trocando cumprimentos empolgantes, como socos no ar, ao chegarem em Gales para um dia de visitas em comemoração ao Mês da História Negra. Kate estava elegante em um terno azul-marinho da Holland Cooper, que ela usou na semana passada ao se encontrar com o CEO da Apple, Tim Cook, no Castelo de Windsor. William também estava bem vestido com um blazer marrom, calças chino azuis e uma gravata, de acordo com Mirror.

Ao chegarem ao primeiro compromisso, o casal real foi recebido por um grupo de alunos animados. Em vez de cumprimentá-los de forma formal, o Príncipe William e Kate cumprimentaram as crianças com socos no ar e toques de mão, deixando todos encantados em conhecê-los.

Em seguida, o casal se reuniu com membros da Windrush Cymru Elders, Black History Cymru 365 e o Fórum da Juventude de Minorias Étnicas de Gales no Grange Pavilion, para aprender sobre a incrível contribuição que a Geração Windrush fez para o País de Gales e como está promovendo mudanças positivas na região.

A visita ocorreu depois que William cumpriu a promessa de visitar os idosos caribenhos de Gales para o Mês da História Negra. O herdeiro do trono foi convidado, no início deste ano, pela Professora Uzo Iwobi, fundadora e CEO do Race Council Cymru, a viajar para o País de Gales e prestar homenagem aos homens e mulheres que viajaram para a Grã-Bretanha no HMT Empire Windrush há 75 anos.

A Professora Iwobi, 54 anos, revelou como fez William dar sua palavra quando ele a condecorou com uma CBE no Castelo de Windsor por sua contribuição para as relações raciais. Ela disse: "Quando vim receber minha CBE, disse ao Príncipe William que, se ele realmente valoriza o que está me dando, que venha cumprimentar os idosos em Gales, apertar as mãos desses idosos que sacrificaram 75 anos para fazer da Grã-Bretanha o que é. Eles nunca conheceram a realeza."

William e Kate foram calorosamente recebidos durante a reunião, com o príncipe até brincando durante uma foto em grupo que alguém tinha beliscado sua bunda. Com seus anfitriões rindo, ele declarou: "Quem está beliscando minha bunda?"

Ao abraçar uma mulher - por um período até mais longo do que ela esperava - ele brincou: "Eu coloco um limite em beijos!" O casal também jogou tênis de mesa com duas adolescentes somalis, e após um lance vencedor da princesa, William disse: "Você precisa ver o saque dela - ela tem uma jogada incrível."

O Grange Pavilion é um projeto conjunto entre Grange Pavilion Project, Grangetown Community Action, Cardiff University e Cardiff Council, que transformou um pavilhão de bowls anteriormente vazio em uma instalação comunitária.

Em seguida, William e Kate seguiram para a Fitzlan High School nas proximidades, onde ouviram dos alunos sobre o trabalho que têm realizado para o Mês da História Negra e sobre os cursos profissionalizantes oferecidos pela escola.

A Fitzlan High está localizada em uma das áreas mais diversas de Cardiff e, no mês passado, um novo prédio escolar foi inaugurado com instalações de última geração para ajudar os jovens a alcançarem seu potencial.

Esta é a primeira saída conjunta de William e Kate em quase um mês, desde a última vez em que realizaram um compromisso juntos no primeiro aniversário da morte da Rainha. Naquele dia, eles também visitaram o País de Gales e viajaram para St. David's, onde participaram de um serviço religioso em homenagem à falecida monarca e visitaram uma estação da RNLI.