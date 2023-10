Joey Fatone do *NSYNC revela mudanças na banda

Em uma entrevista ao The Post na segunda-feira (2/10), Joey Fatone, 46 anos, comentou sobre como seus colegas de *NSYNC costumavam ser mais aventureiros em suas conversas. Ele disse: "Hoje há mais profundidade na conversa. Vamos mais fundo. Não é apenas 'O que estamos fazendo esta noite?'".

Ele explicou que agora as conversas não giram em torno de "sexo, drogas e rock 'n' roll", mas sim sobre tópicos como a empolgação com uma fritadeira de ar. Fatone mencionou: "'Oh meu Deus, ela tem duas gavetas, é incrível!'".

Ele continuou, oferecendo outro exemplo: "'Sabe o que fiz ontem? Lavei meu carro e os pneus estão incríveis!'".

Maturidade

O ex-participante do "Dancing With the Stars", que tem duas filhas e namora desde 2014, também abordou os rumores de uma turnê de reunião do *NSYNC. Embora ele afirme que nada esteja oficialmente em andamento, ele reconhece que uma turnê seria uma experiência para toda a família.

Fatone compartilhou que teria seus filhos com ele: "Eu definitivamente levaria meus filhos comigo 100%. Eles nunca viram algo assim, e eu adoraria que eles experimentassem, pelo menos por uma semana, um mês, dois - não me importo. Vou arrumar um tutor, o que for preciso. Mas venham participar."

Sobre como seus filhos o veem, ele brincou: "Eu provavelmente ainda serei um tonto para eles, 100%."

Experiências da vida

Fatone compartilhou uma experiência anterior com sua filha mais velha quando o *NSYNC se apresentou no Coachella com Ariana Grande, em 2019. Ele disse que ela achou estranho vê-lo dançando e pulando no palco.

Enquanto o futuro do *NSYNC permanece incerto, Fatone está embarcando na turnê "No Team Required Tailgate", da Heluva Good!, onde os fãs podem experimentar molhos e concorrer a prêmios, incluindo ingressos para jogos de futebol.

A Heluva Good! doará US$ 25 para cada pessoa que comparecer, até US$ 5 mil por cidade.

A turnê passará por várias cidades, incluindo Hoboken, Austin, Charleston e Raleigh, este mês. Fatone se mostra entusiasmado com a possibilidade de experiências únicas e está aberto a novos capítulos na vida pessoal e na carreira.