Jennifer Lopez revela insegurança sobre seu corpo após dar à luz gêmeos

Jennifer Lopez, a cantora de "On the Floor," compartilhou sua experiência de se sentir "insegura e incerta" sobre seu corpo após dar à luz os gêmeos Max e Emme, em 2008. Ela expressou esses sentimentos enquanto apresentava a amiga e treinadora Tracy Anderson com o prêmio de Realização Notável em Fitness no Daytime Beauty Awards, no domingo (1/10).

Aos 54 anos, Lopez refletiu sobre sua jornada pessoal e de aceitação corporal, afirmando que Tracy Anderson a inspirou a celebrar todas as versões de seu corpo ao longo dos anos. Como levantado pela Page Six, ela explicou: "Tenho refletido muito ultimamente, revisitando as versões passadas de mim mesma para abraçar totalmente o eu de agora."

Lopez continuou: "E lembro-me de quanto Tracy me inspirou e encorajou a celebrar cada versão do meu corpo ao longo dos anos e a continuar a evoluir à medida que minha própria vida e necessidades mudavam."

A atriz e cantora revelou que conheceu Tracy pouco depois de dar à luz seus gêmeos, quando estava se sentindo insegura e incerta sobre sua aparência pós-parto, uma experiência compartilhada por muitas novas mães.

No entanto, com a ajuda de Anderson, Jennifer Lopez se tornou a versão mais confiante de si mesma. Ela elogiou a treinadora, dizendo que Tracy a ajudou a abraçar o "novo eu" e a perceber que poderia ser mais forte do que nunca.

Uma parceria de sucesso

Jennifer Lopez tem sido cliente de Tracy Anderson por mais de uma década e ambas têm compartilhado uma jornada notável de saúde e fitness. Durante o evento de premiação, Lopez usou um vestido floral rosa e branco com um decote profundo, mantendo seu estilo característico.

Ela também compartilhou fotos de seu visual no Instagram, parabenizando Tracy Anderson pela conquista. A fundadora do Método Tracy Anderson elogiou Lopez em resposta, destacando sua admiração mútua.

Nos últimos 15 anos, Jennifer Lopez parece estar "retrocedendo no tempo", exibindo uma forma física impressionante nas redes sociais. A cantora frequentemente compartilha imagens que destacam sua incrível aparência, incluindo recentemente fotos sensuais de lingerie para uma parceria com a marca italiana Intimissimi.

Seus seguidores, que ultrapassam 250 milhões, elogiaram sua figura impecável e a consideraram uma das pessoas mais belas do mundo. Aos 50 anos, Jennifer Lopez continua a inspirar com sua atitude positiva em relação ao corpo e seu compromisso com a saúde e o bem-estar.