Harry quer desculpas: Príncipe William ‘não entende’ por que o irmão quer retratação da realeza

O príncipe William “não sabe” por que seu irmão mais novo, o príncipe Harry, está buscando um pedido de desculpas da família real, de acordo com um especialista real.

Desde que abandonaram a realeza em 2020, Harry e sua esposa, Meghan Markle, tiveram pouco ou nenhum contato com o lado da família do duque de Sussex.

Não só isso, mas Harry exigiu sensacionalmente um pedido de desculpas dos membros mais antigos da Firma, apesar de expor a roupa suja de sua família em uma série de projetos de alto nível.

Mas, de acordo com o historiador real Gareth Russell, o irmão de Harry, o Príncipe de Gales, não entende por que alguém deveria pedir desculpas ao casal exilado.

“Há um trecho no livro de memórias em que o Príncipe Harry diz que William estava perguntando: ‘O que é isso? Qual é o problema?’” Russell disse ao GB News.

“E o Príncipe Harry disse para si: ‘Como ele poderia não saber?’ Então acho que talvez haja muitas coisas que o Príncipe Harry carrega consigo.”

“Mas é possível que mesmo o príncipe William não tenha 100 por cento de certeza do que todos eles viram, de acordo com o príncipe Harry”, acrescentou.

Os Sussex não têm se dado bem com a família real após uma série de aparições na mídia.

Em janeiro, Harry lançou seu livro de memórias bombástico, “Spare”, no qual acusou seu irmão de “atacá-lo” fisicamente em uma briga sobre Markle.

“Harry & Meghan”, lançado em dezembro na Netflix, compartilhou mais detalhes sobre por que o casal decidiu dar um passo atrás em seus papéis como membros seniores da família real.

E em março de 2021, Markle sentou-se para uma entrevista explosiva com Winfrey. Harry afirmou que o racismo era uma “grande parte” da razão pela qual eles precisaram deixar o Reino Unido.

Falando sobre os irmãos rivais, o autor de " The Palace: From the Tudors to the Windsors, 500 Years of British History at Hampton Court “, continuou: “Em ‘Spare’, ele passou tanto tempo reclamando sobre quem ficou com o melhor quarto em Balmoral. Além disso, ter sido lançado no meio de uma crise de custo de vida foi uma medida interessante.

“Isso surge como bastante pessoal e talvez de longa data, e talvez seja ciúme.”

“Como o título do livro de memórias sugere, o Príncipe Harry sempre se sentiu um sobressalente, então basicamente é apenas a sorte da árvore genealógica”, acrescentou Russell.

Ele continuou: “Ele faz comentários bastante enigmáticos como ‘Eles sabem o que fizeram’. O que, dado que ele está preparado para especificar detalhadamente todo o resto, é estranho.

“Portanto, não acho que alguém tenha 100% de certeza do que é. Mesmo de acordo com o próprio Príncipe Harry, o Príncipe William não sabe o que é.”

Desde que partiu para a Califórnia em 2020, Harry só voltou ao Reino Unido algumas vezes, inclusive para a coroação de seu pai na Abadia de Westminster, em maio.

Em janeiro, Harry exigiu de forma sensacional um pedido de desculpas da família real, dizendo-lhes para “esclarecerem tudo”.

“Você sabe o que fez e agora sei por que fez isso. E você foi pego em flagrante, então confesse tudo”, disse ele na época.

Harry, que alegou que sua família o trata como se ele fosse “delirante e paranoico”, não esclareceu exatamente por que ele deseja que sua família peça desculpas a Meghan.

O pai de dois filhos insistiu que “se as pessoas o tivessem ouvido” antes, o conflito entre a duquesa de Sussex e o resto da família real não teria ficado tão ruim.

“Era tudo tão evitável. Mas eles simplesmente não conseguiram evitar”, disse ele, referindo-se à realeza.