Gisele Bündchen, aos 43, surge deslumbrante em biquíni

Gisele Bündchen, ícone da moda aos 43 anos, provou mais uma vez por que é uma das modelos mais famosas do mundo. Em um recente ensaio fotográfico, a supermodelo brasileira exibiu sua figura tonificada em um biquíni cinza da marca Calzedonia, adornado com detalhes em diamante prateado.

A sessão de fotos chamou a atenção não apenas pela sua beleza estonteante, mas também pelo contexto significativo: Gisele está prestes a lançar seu novo livro de receitas, intitulado "Nourish".

Sem-titulo-10

Este ensaio não foi apenas uma demonstração de moda; foi uma oportunidade para Gisele compartilhar sua abordagem à alimentação saudável, segundo Dailystar. Em seu próximo livro, "Nourish", ela revelará suas receitas favoritas, aquelas que a ajudam a manter sua figura de modelo e a se sentir energizada.

Gisele disse: "As pessoas estão sempre me perguntando o que eu como e como me mantenho em forma. Boa comida é algo que eu sou apaixonada, e é vital para viver um estilo de vida saudável. Em 'Nourish', compartilho as receitas simples, nutritivas e deliciosas favoritas da minha família e alguns rituais de autocuidado que me ajudam muito na minha vida, especialmente como uma mãe ocupada e trabalhadora".

No entanto, por trás da fachada glamorosa, Gisele também revelou desafios pessoais em uma entrevista recente ao CBS News Sunday Morning. Ela compartilhou momentos de estresse intenso durante sua carreira de modelo, incluindo pensamentos suicidas. Gisele enfatizou como o sucesso pode ser enganador e que é essencial cuidar da saúde mental.

Este ensaio e as revelações emocionais de Gisele Bündchen destacam não apenas sua beleza e sucesso contínuo, mas também sua determinação em promover um estilo de vida saudável e a importância de cuidar da saúde mental, mesmo nas alturas da fama.

"Nourish" promete ser uma adição valiosa à literatura de culinária e bem-estar, revelando os segredos de uma supermodelo para manter-se saudável e equilibrada.