Ex-BBB desabafa ao descobrir que o namorado tem outra família

A ex- participante do Big Brother Brasil, Ana Paula Renault, utilizou a internet para expor uma situação delicada descoberta recentemente. Segundo ela, que tem 41 anos o namorado na verdade tinha uma outra família.

Conforme informações da Revista Quem, a descoberta recente abalou completamente a ex-BBB, que decidiu gravar e publicar um vídeo desabafando sobre a situação e expondo as atitudes do homem, que não foi identificado por ela. Sobre o ex-companheiro, a apresentadora apenas revelou se tratar de um homem de 42 anos que mora em Porto Alegre e está em São Paulo a trabalho.

“Descobri que meu namorado tem uma esposa. Sim, é isso mesmo. Meu namorado ´-e casado e eu descobri isso há poucos dias”, começa a ex-BBB.

“Resolvi expor essa situação para vocês depois de muito conversar com minhas amigas e, coincidentemente, presenciar uma amiga sofrendo por causa de uma traição. Eu pude ver o quanto que isso machuca, o quanto que isso destrói uma mulher casada, quando ela descobr5e que o marido tem uma amante”, declarou Ana Paula.

Segundo o relato de Ana, em momento algum o homem deu pistas de ser infiel ou ter outra família, fazendo com que ela também fosse enganada nesta relação.

“Eu também fui enganada. Não sou casada com ele, porém estávamos namorando intensamente. Eu achava que ele era livre e desimpedido e que estava só comigo, só que esse não era o caso”.

Ele afirmou ser divorciado

A apresentadora então segue contando que viveu momentos “intensos, apaixonados e legais” com o homem, o qual chegou a ser apresentado para seus amigos próximos. Os dois chegaram inclusive a serem abordados por um fotógrafo no festival The Town, o qual recebeu o pedido da apresentadora para não registrar e publicar fotos do casal.

“Ele estava vivendo uma farsa com a família dele em Porto Alegre. Ele estava lá agora para o aniversário de seis anos do filho, inclusive eu cheguei a comprar um presente para o filho dele. Ele estava dormindo na minha casa todos os dias. Sempre falava que sentia falta dos filhos, foi para lá no Dia dos Pais”.

Ela então afirma que durante todo o tempo recebia fotos do namorado junto com a família, usando isso como uma maneira para “alimentar a mentira”.

“Ele ficou alimentando essa farsa para mim, algo que não existia porque eu estava vivendo a mentira, assim como a família dele também está vivendo a mentira. Por que esses homens se sentem tão confortáveis ao fazer algo assim com nós, mulheres?”, finaliza a ex-BBB.

Leia também: Eliezer se revolta com comentários chamando sua filha de “gorda”