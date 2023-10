“Errar é humano”: namorado casado de Ana Paula Renault diz que expor traição foi falta de caráter

Um dia após a ex-BBB Ana Paula Renault, de 41 anos, expor a descoberta de que o atual namorado é casado, foi a vez dele vir a público para confirmar o caso extraconjugal e chamar o vazamento de “falta de ética e caráter”.

Segundo o consultor técnico em engenharia Saul Luchtemberg, de 42 anos, ele conheceu Ana Paula por meio de um amigo em comum em fevereiro, em uma fase que estava separado de sua mulher e criticou a postagem da ex-BBB. “Em poucas horas, eu e minha esposa tivemos a nossa liberdade/privacidade rompida por falta de ética e caráter”, disse.

Ele disse que chegou a ir ao The Town com Ana Paula, mas apenas como amigos, em um momento em que seu casamento estava desgastado, e seu relacionamento com ela acabou por aí. “Dito isso, encerrei meu breve relacionamento com a Ana e tratei [de voltar] para minha família onde eu jamais deveria ter saído”, disse.

Em sua postagem, ele faz uma ‘mea culpa’ por ter se envolvido com Ana. “Errar é humano, reconhecer [os erros] vem do divino e perdoar é um mandamento”, postou.

Suas declarações, entretanto, se chocam com as da ex-BBB, que garantiu que ele afirmou ser divorciado quando se conheceram e que o relacionamento deles não foi apenas um encontro em um show. “Estávamos namorando intensamente. Eu achava que ele era livre e desimpedido e que estava só comigo, só que esse não era o caso”, desabafou Ana Paula. “Ele estava dormindo na minha casa todos os dias. Sempre falava que sentia falta dos filhos, foi para lá no Dia dos Pais”, disse.

“Ele ficou alimentando essa farsa para mim, algo que não existia porque eu estava vivendo a mentira, assim como a família dele também está vivendo a mentira. Por que esses homens se sentem tão confortáveis ao fazer algo assim com nós, mulheres?”, questionou a ex-BBB.

Veja o vídel da ex-BBB: