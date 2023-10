Disney planeja modernizar "Bambi" e gera revolta

A Disney está planejando dar um toque moderno ao clássico "Bambi" — uma animação de 1942 — em uma possível versão live-action para atrair uma audiência mais contemporânea. No entanto, essa iniciativa gerou uma reação negativa contra o desejo da empresa de mexer em seus filmes clássicos.

A roteirista Lindsey Anderson Beer recentemente disse à "Collider" que está trabalhando em um roteiro para atualizar o filme de 1942 e torná-lo mais relevante para o público moderno. Ela afirmou: "Acredito que dar vida a ele de uma forma que talvez as crianças de hoje possam se relacionar um pouco mais seria um serviço ao original."

Embora ela não tenha detalhado como pretende modernizar "Bambi" para torná-lo mais "relacionável" às crianças de hoje, mencionou que está considerando como o filme abordou a morte da mãe de Bambi.

Segundo ela, essa é uma das razões pelas quais alguns pais e crianças não assistem ao filme nos dias de hoje, pois são mais sensíveis a esse tipo de conteúdo.

Esta não é a primeira vez que a Disney enfrenta críticas por suas atualizações de clássicos animados. Recentemente, a escolha de uma atriz negra, Halle Bailey, para interpretar Ariel na versão live-action de "A Pequena Sereia", gerou controvérsia. Além disso, o próximo filme da Disney, "Branca de Neve", substituirá os sete anões por "criaturas mágicas" de todos os tamanhos e gêneros.

Disney-Rick-Han-Pexels

Planos do futuro

Os planos de Anderson Beer para atualizar "Bambi" desencadearam outra onda de críticas. Um usuário escreveu no X (anteriormente Twitter): "Uma versão modernizada de 'Bambi'? Tenho certeza de que essa história ainda funcionaria hoje, do jeito que é". Outro questionou: "O que exatamente significa 'recontar modernizado'? Eles vão transformar Bambi em um alce?".

A Disney já colocou avisos em shows e filmes mais antigos em seu serviço de streaming, Disney+, alertando sobre possíveis "conteúdos ofensivos" e até mesmo estabelecendo limites de idade para clássicos como "Dumbo", "Peter Pan" e "Aristogatas".

Uma pesquisa recente da Redfield and Wilton Strategies descobriu que a maioria dos entrevistados preferiria que a Disney criasse novas histórias em vez de explorar seu arquivo em busca de remakes, de acordo com The New York Post.

A discussão sobre a modernização de clássicos cinematográficos continua a dividir opiniões, com alguns argumentando que é hora de a Disney criar novas histórias e parar de reviver antigas.