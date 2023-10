Com sutiã de quase R$ 100 mil, Kim Kardashian é acusada de querer chamar mais atenção do que a irmã Imagem: reprodução Instagram (@kimkardashian e @kendalljenner)

Alguns internautas mais atentos perceberam que as novas publicações no Instagram de Kim Kardashian feitas na última segunda-feira (2) pode ser uma forma de ofuscar a própria irmã Kendall Jenner.

Utilizando um sutiã da marca Gucci avaliado em cerca de US$18 mil (mais de R$ 91 na cotação atual), Kim publicou um carrossel de fotos com a legenda “It’s all Gucci” (“É tudo Gucci”).

Poderia ser mais uma publicação comum, porém, se não fosse o fato de Kendall publicar no Instagram, no dia anterior, fotos para uma campanha da marca. A jovem é a garota-propaganda da grife ao lado do namorado, o DJ Bad Bunny.

Entre os comentários, uma pessoa disse: “Ela não deixa os irmãos ficarem sob os holofotes”. “Vai, Kim, deixa a Kendall ter o seu momento”, disse outra seguidora. “Você sentiu que tinha de fazer isso por conta do anúncio de Kendall”, comentou uma terceira.

“Alguém mais acha que Kim recorre a isso quando suas irmãs começam a se tornar mais interessantes e populares?”, observou mais uma pessoa.

“Roubo de holofotes” não é novo

Segundo o site ‘Monet’, não é a primeira vez que Kim Kardashian tenta roubar a atenção das irmãs. Durante o casamento de Kourtney Kardashian com Travis Barker, patrocinado pela grife Dolce & Gabbana, Kim correu para assinar um contrato com a marca, sendo acusada de ser narcisista.

