Chico César publica foto ao lado de namorada 31 anos mais nova

Chico César, que costuma ter uma vida pessoal mais privada, não quis esconder sobre o novo romance. O cantor de 59 anos publicou uma foto no Instagram na última segunda-feira (2) ao lado da nova namorada Larissa Carvalho Furtado.

De acordo com o site ‘Extra’, a mulher tem 28 anos e é advogada. Conforme a marcação do local da imagem, a foto foi tirada na Praia Ponta Da Areia em São Luís (MA), terra natal da jovem e onde o cantor esteve para se apresentar no último final de semana.

Ainda de acordo com a matéria, o cantor terminou o casamento de quatro anos com a atriz Bárbara Santos em 2019.

A nova namorada é doutoranda e mestre em Direito pela Universidade de Brasília e já trabalhou como assessora do gabinete de Subprocurador-Geral da República.

Procurado pelo site responsável pelo texto, a assessoria do cantor disse que “Chico não comenta a vida pessoal”.

Durante a pandemia, Chico deu uma entrevista para ‘O Globo’ falando sobre sua vida sexual, em 2021.

“Com a pandemia, fiquei muito sem saber como é isso. Mas acho que vem cada vez mais forte o aspecto da sutileza. O sexo é tudo, desde uma pessoa ligar, dizendo ‘estou indo aí na sua casa’, até você abrir a porta, abraçá-la, cozinhar juntos, lavar os pratos, ir para a cama e tomar banho juntos”, disse o cantor na época.

