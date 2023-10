Alex Hall é vista beijando um homem misterioso

Alex Hall, membro do elenco do spinoff "Selling Sunset" e corretora da Oppenheim Group, foi vista compartilhando um beijo com um novo homem na semana passada. Na foto, o casal está abraçado e trocando carinhos na rua.

Embora Hall não tenha anunciado um novo romance, a foto pode ser uma prévia do que está por vir na terceira temporada da série. Após o final da segunda temporada em 8 de setembro, Hall e seu colega de elenco Tyler Stanaland foram vistos trocando um beijo em uma banheira de hidromassagem durante uma viagem de trabalho a Cabo San Lucas, no México.

"Sim, nós fizemos um 'upgrade' [em nossa amizade]," disse Halls à People após a estreia da segunda temporada. "Nós fizemos um 'upgrade'."

Antes do final da segunda temporada, os agentes da Oppenheim nunca confirmaram seu relacionamento rumorejado. Embora nunca tenham discutido seu relacionamento ou amizade, eles foram vistos se aconchegando durante um jantar com amigos e colegas de elenco. O jantar de grupo no SOTA Sushi em Corona Del Mar ocorreu horas depois que Stanaland e sua ex-esposa Brittany Snow anunciaram sua separação.

Sentimentos escondidos

Na época, Hall negou que houvesse sentimentos românticos entre ela e seu colega de elenco. Ela disse à People em novembro de 2022 que o jantar deles foi apenas uma refeição platônica. "Nós estávamos literalmente em nosso restaurante de sushi favorito perto do escritório, e alguém tirou uma foto de nós com seu iPhone", disse Hall.

"E estávamos com mais do que apenas nós", acrescentou Hall. "Certamente havia todos nós amigos, mas, no final das contas, Tyler estava passando por um momento muito, muito difícil."

Após o anúncio de setembro de Snow e Stanaland, Snow entrou com pedido de divórcio em janeiro de 2023, e o divórcio foi finalizado em julho de 2023.

Hall compartilhou como Stanaland se apoiou em seus amigos durante o período emocionalmente difícil. "Era algo que já estava chegando há muito tempo", disse ela. "Seus amigos mais próximos sabem um pouco mais sobre sua vida pessoal do que o público sabe. Então, qualquer pessoa em sã consciência, eu quero dizer, com quem você entra em contato quando está passando por problemas? Você liga para seus amigos."

Expectativas de terceiros e a realidade

Ela continuou: "Acho que as pessoas realmente querem se apegar à ideia de que há algo entre Tyler e [eu]. Quero dizer, neste ponto, somos apenas amigos, então não há mais nada a dizer."

Quanto à amizade deles como fator no divórcio de Stanaland e Snow, Hall explicou que não acredita que tenha tido impacto. "Não acho que nossa amizade tenha contribuído de alguma forma para o divórcio dele. Tyler é um homem adulto e Brittany é uma mulher adulta", disse ela.

"Acho que as pessoas precisam entender que havia uma vida que eles tinham muito antes de Tyler começar a filmar e muito antes de ele e eu nos tornarmos amigos."

Enquanto Hall ofereceu algumas informações sobre sua amizade no último ano, Polly Brindle, colega de elenco de "Selling the OC," revelou no podcast "Reality Life with Kate Casey" que aqueles próximos a Stanaland não ficaram surpresos.

Diferentes formas de se ver a situação

"Quer dizer, não foi surpresa para seus amigos mais próximos. Talvez tenha sido uma surpresa para outras pessoas no escritório que não são tão próximas dele. Ele é uma pessoa muito reservada. E eu, você sabe, respeito isso completamente. Então, eu não fiquei surpresa, não", disse Brindle.

Ela também revelou que "nada havia acontecido entre ele e Hall naquele momento."

"Mas definitivamente eles têm uma conexão", ela acrescentou. "Não acho que ninguém tenha se surpreendido que eles acabaram acertando a dinâmica até o final da segunda temporada. Acho que ninguém ficou surpreso com isso."