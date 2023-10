A eterna "Garota de Ipanema" abraça a idade e sonha com filme biográfico

A icônica apresentadora e empresária Helô Pinheiro, eternamente conhecida como a musa inspiradora da lendária canção "Garota de Ipanema", concedeu uma entrevista à revista Caras, onde abordou questões de envelhecimento, etarismo e sonhos futuros.

Helô Pinheiro Imagem:Reprodução Instagram

Com 80 anos de idade, Helô Pinheiro afirmou que lida bem com as pressões estéticas da sociedade e a obsessão pela juventude. Ela compartilhou que já passou por momentos em que a idade era diminuída para agradar aos outros, algo que sua mãe costumava fazer. No entanto, com o tempo, Helô aprendeu a valorizar a autenticidade e a verdade, mesmo em um mundo obcecado com a juventude.

Helô Pinheiro mantém-se ativa, praticando dança duas vezes por semana e administrando sua grife, Helô by Amarras.

Quando questionada se a Helô de hoje é a mesma da época em que a famosa canção foi escrita, ela respondeu com autoconfiança: "A Garota de Ipanema, hoje, é a Coroa de Ipanema e mais madura. Me sinto mais segura, mesmo com os altos e baixos que a vida nos presenteia."

Com a ressurgência da bossa nova na cultura contemporânea, Helô revelou que ainda tem um grande sonho: ver sua vida retratada em um filme biográfico. Ela compartilhou sua visão de um filme que começaria com ela relembrando sua história no bar Veloso, onde Tom Jobim e Vinicius de Moraes compuseram a famosa canção.

Helô destacou que esse filme seria um prêmio pessoal e imaginou-se como a personagem Rose do filme "Titanic," refletindo sobre suas vivências em Ipanema e sua relação com a revelação de Vinicius de Moraes.

Helô Pinheiro, ao abraçar sua idade e experiência de vida, continua inspirando e sonhando com novos capítulos em sua trajetória única, conclui o Estadão.