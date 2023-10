Zé Felipe rebate críticas após tatuagem polêmica para a sogra

O cantor Zé Felipe, conhecido pelo seu talento na música sertaneja e filho do cantor Leonardo, encontrou-se no centro das atenções no último final de semana devido a uma tatuagem que gerou polêmica. A homenagem, feita para a mãe de sua esposa, Virginia Fonseca, Margareth Serrão, suscitou críticas e questionamentos sobre sua relação com sua mãe biológica, Poliana Rocha.

Através de seus Stories no Instagram, Zé Felipe não hesitou em abordar as críticas que surgiram após a revelação da tatuagem. O filho de Leonardo, sempre transparente com seus seguidores, esclareceu que já possui uma tatuagem dedicada à sua mãe.

ze-felipe-tatuagem-para-a-sogra_5784

"Para aqueles que estão comentando: 'Ele tem uma tatuagem para a sogra, mas e para a mãe?'. Gente, a primeira tatuagem que eu fiz foi a assinatura da minha mãe!", declarou o cantor, apontando para a tatuagem localizada em seu pulso.

Conforme o Observatório dos Famosos, além da tatuagem em homenagem à mãe e à sogra, Zé Felipe carrega outras marcas em seu corpo que representam importantes pessoas em sua vida.

O cantor possui a assinatura de seu pai, Leonardo, gravada em seu peito, e também dedicou duas tatuagens a Virginia Fonseca, uma no pescoço e outra na mão. Para completar, os nomes de suas filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, estão registrados em seu braço.

A polêmica em torno da tatuagem parece ter sido esclarecida pelo próprio Zé Felipe, demonstrando seu carinho e apreço tanto por sua mãe quanto por sua sogra. As tatuagens, para ele, são expressões de afeto e reconhecimento por pessoas queridas em sua vida, e não indicam preferência entre elas.