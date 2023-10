“Você é meu anjo da guarda”: ator que fez ‘Beiçola’ agradece PIX de R$ 50 mil feito por Deolane Bezerra

Passando por dificuldades financeiras, o ator Marcos Oliveira, que ficou famoso ao interpretar o personagem ‘Beiçola’ na séria ‘A Grande Família’ recebeu a visita da advogada e influencer Deolane Bezerra, viúva do cantor MC Kevin.

Deolane fez uma doação no valor de R$ 50 mil para ajudar o artista e ainda pediu a seus seguidores que fizessem doações para ajudar o ator. “Ele não está nessa situação porque ele quer, foi vítima de várias coisas. Mas estamos aqui para ajudar. Tenho quase 18 milhões de seguidores, já pensou se cada pessoa ajudar com R$ 1, que seja?”, disse a influenciadora em suas redes sociais.

Marcos tinha publicado um vídeo dias antes pedindo ajuda e dizendo que estava sem comer por falta de dinheiro, o que motivou a influencer a ajudá-lo. “Eu sou budista e agradeço, da minha alma para a sua alma. Quero sempre falar com você. Você é meu anjo da guarda”, disse o ator após receber o PIX.

Deolane aproveitou a oportunidade para divulgar o livro que conta a vida de Marcos Oliveira, chamado “Muito Além do Beiçola”.

“A vida me presenteou mais uma vez com um amigo! Que Deus te abençoe, Marcos Oliveira. Que prazer lhe conhecer, grandes coisas estão por vir”, disse Deolane.

Em um post feito posteriormente, Oliveira comenta a visita da influencer:

“É o afeto. Essa semana que passou eu pensei que minha vida tinha acabado, que eu teria que dar minhas cachorras que são o único bem que me restaram nessa existência. Nem para o retiro dos artistas eu poderia ir por não ter mais aposentadoria devido ao golpista. Ele me deixou muitas dívidas e marcas na minha autoestima que você com seu sorriso e carinho ajudaram a levantar”, disse o ator.