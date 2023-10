Vendas de ingressos decolam com presença de Taylor Swift em jogo dos Jets

A notícia de que a vencedora de 12 Grammy Awards Taylor Swift possivelmente estará presente no jogo do time de futebol americano Jets contra os Chiefs, no MetLife Stadium, para prestigiar de seu cada vez mais provável par romântico Travis Kelce, está causando um grande impacto nas vendas de ingressos. A relação entre a estrela da música e o campeão do Super Bowl está levando os fãs à loucura, resultando em um aumento significativo nas vendas de ingressos para o jogo deste domingo, que será transmitido nacionalmente como parte do "Sunday Night Football".

A empresa Gametime relatou um aumento notável nas vendas de ingressos para o jogo Chiefs-Jets entre as 19h e 22h (ET) na quarta-feira, logo após o anúncio da presença de Taylor Swift. Os preços médios dos ingressos subiram impressionantes 46,3%, saltando de US$428,70 para US$627,20 antes de se estabilizarem.

Recorde de Vendas para os Jets

De acordo com informações de uStadium e StubHub, os Jets "venderam mais que o dobro da quantidade de ingressos em um único dia do que em qualquer outro dia desta temporada, assim que a presença de Swift no jogo dos Chiefs foi confirmada na quarta-feira.

A verificação rápida online na quinta-feira à tarde revelou que os ingressos para Chiefs-Jets no StubHub estão sendo vendidos no mínimo por US$106 e no máximo US$$8.729 por ingresso. O Ticketmaster apresentou uma faixa de preços semelhante, de US$117 a US$10.543.

Embora Taylor Swift possa certamente arcar com esses preços, é provável que ela receba o tratamento VIP no MetLife Stadium, assim como aconteceu no último domingo, quando assistiu ao jogo dos Bears contra os Chiefs no Arrowhead Stadium.

Swift teve acesso à suíte de Kelce para o jogo e acompanhou ao lado de sua mãe, Donna. No entanto, não se sabe se o contrato de Travis Kelce inclui acesso à suíte em jogos fora de casa.

De acordo com a Suite Experience Group, as suítes para o jogo Chiefs-Jets estão esgotadas, o que significa que alguém nos bastidores provavelmente terá que fazer um esforço especial para acomodar Swift.

As suítes do MetLife Stadium podem acomodar de 12 a 30 convidados, dependendo da suíte. Elas são totalmente equipadas com comida, bebidas e álcool, além de incluir geralmente passes de estacionamento VIP e acesso às entradas VIP do estádio.

Esta não será a primeira visita de Swift ao MetLife Stadium este ano. Ela realizou três shows lotados lá em maio como parte de sua turnê "Eras".

O impacto de Swift nas vendas de ingressos deve continuar além do jogo deste domingo. A Gametime relatou que as vendas de ingressos para os jogos em casa do Kansas City Chiefs triplicaram após a visita de Swift na semana passada.

Após a partida em East Rutherford, os Chiefs têm um jogo na semana 5 fora de casa contra o Minnesota Vikings, seguido por um jogo em casa transmitido nacionalmente em 12 de outubro, quando recebem o Denver Broncos no "Thursday Night Football".