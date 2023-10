Usher diverte Gabrielle Union em concerto e brinca com Dwyane Wade: "não sou louco"

Usher, renomado cantor e artista, continua a encantar o público com suas apresentações durante sua residência em Paris (França), que ocorrerá até 5 de outubro. No entanto, o que chamou a atenção recentemente foi um momento especial durante seu show na La Seine Musicale no último domingo.

Durante a performance de sua música "Boyfriend", Usher, de 44 anos, direcionou parte da letra para a atriz Gabrielle Union, de 50 anos, que estava na plateia. Ele cantou: "Alguém disse que o seu namorado está me procurando", enquanto Gabrielle e a multidão dançavam alegremente.

Mas a surpresa veio quando Usher fez uma pausa no meio da canção e brincou, "bem, ele deve saber que sou bonito - Ok, vamos parar. Não vamos nos empolgar. Este é o Dwyane Wade, eu não sou louco. Esse homem arrancaria minha cabeça inteira e depois enterraria na cesta."

A descontração e o respeito mútuo ficaram evidentes quando Usher se aproximou de Dwyane Wade, ex-jogador da NBA de 41 anos, trocando risos e um abraço caloroso.

Usher compartilhou o momento divertido nas redes sociais, escrevendo: "Olha, eu não quero problemas 😅 👐🏾 Noite um em Paris?"

Sem-titulo-16

Curiosamente, o vídeo musical de "Boyfriend" conta com a participação de Keke Palmer, que se tornou viral após seu ex-namorado Darius Jackson criticar sua escolha de roupa durante a residência de Usher em Las Vegas, em julho.

O relacionamento entre Palmer e Jackson passou por momentos difíceis, mas agora parecem ter superado as divergências, inclusive comparecendo juntos ao show de aniversário de Beyoncé em Los Angeles neste mês.

Usher, em uma entrevista concedida em agosto, revelou: "Todas as noites, penso em como o mundo vai reagir a esse momento que terei com quem escolher cantar". Ele acrescentou que foi uma experiência divertida e não antecipa nada negativo em relação ao incidente em Las Vegas.

Além de sua residência em Paris, Usher também está preparando para o grande palco, pois foi anunciado que ele será a atração principal do show de intervalo do Super Bowl de 2024. Este será seu segundo desempenho no Super Bowl, sendo o primeiro em 2011, quando os Black Eyed Peas eram a atração principal.

Assim, Usher continua a brilhar nos palcos e a fazer manchetes, garantindo que os fãs fiquem entusiasmados com suas performances e novos projetos futuros.