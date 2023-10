Tom Hanks adverte sobre Deepfake em comercial

Tom Hanks, um dos atores mais respeitados de Hollywood, emitiu um alerta sobre a inteligência artificial (IA) depois de detectar uma versão misteriosa e falsa de si mesmo em um comercial. O ator, que já demonstrou entusiasmo sobre a IA, permitindo que ele continue atuando após sua morte, ficou surpreso ao ver sua contraparte gerada por computador em um anúncio de odontologia.

Segundo o Daily Star, Tom Hanks não ficou calado quando se deparou com um deepfake que o retratava em um comercial de plano odontológico. No Instagram, o renomado ator fez um apelo aos seus fãs, pedindo que "tomem cuidado" com essa representação de IA. Ele esclareceu que não estava de forma alguma associado a essa campanha e alertou sobre a presença do vídeo.

Impacto da IA

O ator, que já manifestou apoio à recente greve dos escritores nos EUA, levantou preocupações sobre o uso não controlado da IA, que poderia afetar negativamente o trabalho de criativos. Recentemente, restrições sobre como a IA pode ser utilizada na indústria cinematográfica e televisiva foram acordadas entre o Writers Guild of America e a Alliance of Motion Picture and Television.

Tom Hanks não é estranho às preocupações relacionadas à IA no entretenimento. Ele questionou as implicações legais da recreação digital de atores e afirmou que antecipou a ascensão da IA na indústria cinematográfica quase duas décadas atrás.

A posição de Tom Hanks sobre deepfakes e o uso não regulamentado de IA na indústria do entretenimento destaca seu compromisso com a integridade criativa e a proteção dos direitos dos artistas. Sua influência na comunidade cinematográfica e sua disposição em abordar questões éticas relacionadas à tecnologia são um reflexo de sua dedicação à arte e à inovação responsável.

Tom Hanks warns fans not to fall for deepfake advert using his facehttps://t.co/f5hXcHKbfz — Sky News (@SkyNews) October 2, 2023

O alerta de Tom Hanks serve como um lembrete importante sobre os desafios que a IA apresenta à indústria do entretenimento e a necessidade de regulamentações e diretrizes claras para garantir um uso ético e responsável dessa tecnologia em filmes, televisão e outros meios de comunicação.