Toby Keith revela "montanha-russa" na batalha contra o câncer

Lenda da música country emociona fãs com apresentação tocante e atualização sobre sua luta contra o câncer de estômago.

A renomada estrela da música country Toby Keith surpreendeu seus fãs durante os "People's Choice Country Awards" com uma emocionante performance ao vivo, marcando seu retorno à televisão após uma batalha de anos contra o câncer de estômago. Antes de sua apresentação no Grand Ole Opry, em Nashville (EUA), Keith compartilhou detalhes de sua saúde e a luta que ele descreveu como uma "montanha-russa", segundo o New York Post.

Keith, aos 62 anos, revelou ao E! Notícias que está se sentindo bem, mas descreveu sua jornada como "uma montanha-russa", com altos e baixos. Ele comparou sua luta contra o câncer de estômago a uma experiência cheia de reviravoltas. No entanto, o cantor enfatizou que se sentia bem naquele momento.

. @tobykeith gave fans an update on his cancer battle during a very rare public appearance: https://t.co/46eCVAftoB — Taste of Country (@TasteOfCountry) September 30, 2023

Sua apresentação no evento incluiu a música "Don't Let the Old Man In", do filme "The Mule", de Clint Eastwood, uma escolha significativa para Keith e seus fãs, pois reflete sua jornada e a inspiração que ele trouxe para outros enfrentando desafios semelhantes.

Homenagens

Nesta noite especial, Toby Keith recebeu o Country Icon Award, uma homenagem por suas contribuições à música country. O também astro country Blake Shelton iniciou a homenagem ao seu colega músico, interpretando a música "Who's Your Daddy?", de Keith.

A plateia aplaudiu calorosamente quando Shelton apontou para Keith e exibiu um vídeo que celebrava seu legado.

Após a montagem emocionante e palavras gentis de admiração, Keith subiu ao palco para receber o prêmio inaugural. Ele expressou sua gratidão a Deus, sua família, equipe.