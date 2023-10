Taylor Swift é "oficialmente" a capitã de torcida de Travis Kelce

Taylor Swift é oficialmente a capitã de torcida do rapaz do time de futebol (sim, estamos combinando letras de duas músicas aqui, mas a história se escreve sozinha, certo?). A cantora foi mais uma vez vista apoiando a estrela da NFL, Travis Kelce, em meio aos persistentes rumores de romance entre os dois, enquanto ela compareceu ao jogo dos Kansas City Chiefs contra os New York Jets no MetLife Stadium, no domingo (1/10).

Todos os olhos estavam voltados para Swift quando ela chegou com alguns amigos celebridades, incluindo Blake Lively, Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Sophie Turner. Seu grupo também incluiu Sabrina Carpenter durante o segundo jogo público de Swift apoiando Kelce.

Mas, embora o encontro parecesse como as metas ideais do esquadrão Swiftie - sair em um domingo à noite com amigos para torcer pela pessoa que ela está (provavelmente) namorando - nem todos estavam empolgados por mais um jogo que não estava totalmente focado no campo.

Alguns fãs de futebol pediram no X, anteriormente conhecido como Twitter, para os locutores pararem de falar sobre Swift e manterem a conversa e as câmeras totalmente no futebol.

Na noite de domingo, marca o segundo jogo ao qual Swift compareceu em apoio a Kelce desde que os rumores de namoro começaram a circular no início deste verão. Após os Swifties e os amantes do futebol perderem a cabeça com a simples visão da cantora sentada no camarote de Kelce, o tight end dos Chiefs foi em seu podcast New Heights para discutir meio que de forma vaga o romance em crescimento.

"Um salve para a Taylor por aparecer. Isso foi bem ousado", disse Kelce. "Todo mundo no camarote teve coisas boas a dizer sobre ela - os amigos e a família. Ela parecia incrível. Todo mundo estava falando bem dela. O dia foi perfeito - para os fãs dos Chiefs. Foi impressionante."

Ele rapidamente encerrou a discussão sobre Swift, observando que ele está bem ciente de que trouxe essa atenção para si mesmo quando decidiu publicamente "arriscar sua sorte" com a cantora após uma tentativa fracassada de dar a ela seu número por meio de uma pulseira de amizade enquanto estava em sua turnê "Eras" durante o verão.

Ele estabeleceu um limite para futuras discussões sobre o assunto em seu podcast e em outros programas em que frequentemente aparece durante a temporada de futebol.

📹 | Taylor Swift and Travis’ mom, Donna Kelce at the @Chiefs game

pic.twitter.com/6HDwA4teMB — Taylor Swift Updates (@TSwiftLA) October 2, 2023

"Eu sei que trouxe toda essa atenção para mim. O que é real é que é minha vida pessoal", disse ele. "Quero respeitar ambas as nossas vidas. Ela não está na mídia tanto quanto eu estou fazendo esse programa todas as semanas. Estou aproveitando a vida. Com certeza aproveitei este fim de semana. Tudo o que acontecer a partir de agora - eu falando sobre esportes é onde terei que manter."

Mas se Swift se tornar presença frequente em seus jogos, a equipe pode precisar investir em mais mercadorias: as vendas das camisetas de Travis já aumentaram 400% nas últimas semanas.