Taylor Swift aparece abraçada com "sogra" em camarote durante o jogo dos Jets

Donna Kelce teve um domingo repleto de futebol americano. Após assistir à vitória do Philadelphia Eagles, time do seu filho Jason Kelce, contra o Washington Commanders por 34 a 31, ela viajou para East Rutherford, Nova Jersey, ambos nos EUA, para torcer pelo outro reebento, Travis Kelce, no jogo dos Chiefs contra os Jets. Durante o jogo, as câmeras da NBC flagraram Donna no camarote do estádio MetLife, acompanhada por Taylor Swift. As duas estavam sorridentes, com Swift até mesmo colocando o braço ao redor de Donna. A cantora teria engatado um romance com Travis.

Uma surpresa agradável

Antes de partir para Nova Jersey, Donna teve uma surpresa enquanto assistia ao jogo dos Eagles. Ela estava ao lado de Jake, o famoso personagem do comercial da State Farm, que estrela o anúncio ao lado de Travis e o quarterback dos Chiefs, Patrick Mahomes.

Jason Kelce, irmão de Travis, compartilhou uma foto de sua mãe ao lado de Jake, aproveitando o jogo. Na legenda, Jason brincou sobre o apoio de sua mãe à carreira musical de Taylor Swift.

Uma relação saudável

Após o jogo dos Eagles, Donna postou uma foto em seu Instagram vestindo a camisa de Travis. Na legenda, ela escreveu: "Partindo para o próximo?".

Este encontro ocorreu uma semana após Donna e Taylor Swift assistirem aos Chiefs vencerem o Chicago Bears por 41 a 10 no Arrowhead Stadium. Travis Kelce comentou sobre o relacionamento rumorejado com Swift em seu podcast, elogiando a cantora e compartilhando detalhes divertidos do jogo.

O relacionamento entre Travis Kelce e Taylor Swift continua a atrair atenção, e os fãs estão ansiosos para ver como esse romance pode se desenvolver, segundo a People.