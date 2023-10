Rivalidade no "BBB" vira parceria musical: o que será do encontro entre Karol Conká e Juliette?

Karol Conká e Juliette, ex-participantes do Big Brother Brasil, surpreenderam os fãs ao demonstrarem interesse mútuo em uma colaboração musical. As artistas, que protagonizaram momentos de tensão dentro da casa mais vigiada do Brasil, mostraram que a rivalidade ficou no passado e que agora nutrem um respeito mútuo e uma vontade genuína de trabalhar juntas.

Em entrevista ao Foquinha, Karol Conká deixou claro seu entusiasmo pela ideia da colaboração. "Eu achei incrível a ideia que ela trouxe aqui, sobre reflexo, sobre se enxergar um no outro", afirmou a rapper.

Ela também elogiou as qualidades de Juliette, descrevendo-a como "uma mulher muito interessante, muito inteligente, rápida e sagaz". Karol Conká não apenas apoiou a ideia da parceria, como também revelou que o nome da música já está decidido: "Reflexo".

Captura de tela 2023-10-02 180207 imagem: instagram

Por sua vez, Juliette também se mostrou empolgada com a possibilidade de trabalhar com Karol Conká. Em entrevista ao mesmo programa, ela destacou sua admiração pela rapper e sua música, enfatizando que sempre a considerou uma excelente artista. "Eu acho maravilhosa, acho uma mulher f*da", afirmou Juliette, surpreendendo aqueles que esperavam comentários negativos sobre a ex-colega de confinamento.

A relação entre as duas artistas evoluiu de forma notável desde o fim do reality show. Os fãs, que antes acompanhavam os conflitos dentro da casa, agora aguardam com ansiedade a colaboração que promete unir talentos e estilos distintos.

A possível música "Reflexo" já desperta curiosidade, pois, além do encontro de duas personalidades marcantes, também trará à tona a trajetória de superação e transformação que Karol Conká e Juliette experimentaram após o programa.

Com a expectativa crescente e a animação dos fãs, resta aguardar para ver como essa colaboração inusitada se concretizará e como essas duas artistas talentosas conquistarão ainda mais sucesso juntas. Segundo o Observatório dos Famosos, o público está ansioso para ouvir "Reflexo" e testemunhar essa parceria que promete ser um marco na música brasileira.