Rei Charles III busca reconciliação com Harry por "razões estratégicas", revela fonte

O Rei Charles III, alegadamente, deseja encerrar a longa disputa com seu filho Príncipe Harry - mas não por amor de pai. "Ultimamente, Charles tem não apenas uma necessidade pessoal, mas também estratégica, de resolver a questão", afirmou um ex-funcionário do palácio ao Daily Beast, em um artigo publicado na sexta-feira (29/9).

A fonte interna observou que Charles, 74 anos, e Harry, 39 anos, não são fotografados juntos "há anos". "Não é sustentável para o rei, que é o símbolo nacional da unidade, estar em tão maus termos com seu filho", acrescentou a fonte.

O informante real explicou que a disputa é "essencialmente uma questão de família" que não será resolvida com a ajuda dos conselheiros de Charles. Em vez disso, o destino do relacionamento de Charles com Harry pode recair nas mãos da Rainha Camilla.

"A divisão entre estado e família é sagrada, então Camilla será fundamental em tudo isso", disse a fonte sobre a esposa de Charles. "Ela é a única que estará em posição de aconselhá-lo e a quem ele ouvirá. "Ela é uma pragmática e tenho certeza de que entende a importância de encerrar essa saga."

Um amigo dos monarcas também revelou que o Rei está buscando uma reconciliação com o Duque de Sussex, independentemente de seu filho se desculpar ou não por expor os segredos da família real em seu livro "Spare" e em várias entrevistas contundentes.

"Segundo a Page Six, foi relatado que Charles deseja um pedido de desculpas de Harry, mas isso está longe de ser o caso", afirmou o amigo. "Charles não esperaria isso. Ele sabe que os Windsor são um grupo teimoso e Harry não é exceção. O que está em jogo é: Harry pode aceitar que ele também não receberá um pedido de desculpas?"

Relatos de que Charles havia convidado Harry para visitar o Castelo de Balmoral são "claramente um sinal positivo de que as coisas estão caminhando na direção certa", afirmou o amigo.

Harry não chegou a ver seu pai em Balmoral no início deste mês e, em vez disso, fez uma rápida parada no Reino Unido antes de participar dos Jogos Invictus com sua esposa, Meghan Markle, na Alemanha. "A questão de Harry não precisa ser resolvida imediatamente, mas será resolvida eventualmente", afirmou o amigo.

"Charles ama Harry, mas sua prioridade é cumprir seu dever como rei e não desapontar sua mãe. Isso significa que as considerações constitucionais devem vir em primeiro lugar." Enquanto isso, fontes disseram ao site que o Príncipe William não tem planos de perdoar seu irmão.

Harry está afastado de Charles e do Príncipe de Gales desde que ele e Markle renunciaram a seus deveres reais em 2020 e se mudaram para Montecito, na Califórnia (EUA), onde agora residem com seus dois filhos: Príncipe Archie, 4 anos, e Princesa Lilibet, 2 anos. Embora Charles tenha permanecido aberto a se reunir com Harry, ele parece não estar tão disposto a ver Markle.

No ano passado, Markle teria pedido uma reunião a sós com Charles para "clarear o ar" após a morte da Rainha Elizabeth II, em setembro passado, mas seu pedido nunca foi atendido e ela tem mantido distância do Rei.

O representante de Harry não respondeu imediatamente ao pedido de comentário do Page Six.