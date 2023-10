Príncipe Harry e Meghan Markle compartilham olhar de amor e deixam fãs animados

Em um momento encantador capturado pelo fotógrafo e amigo próximo do casal Misan Harriman, Príncipe Harry e Meghan Markle compartilharam um instante de amor nos bastidores de um evento. O fotógrafo chamou essa demonstração de carinho de um "momento adorável".

Harry e Meghan, conhecidos por não hesitarem em demonstrar afeto em público, revelaram que sua conexão é igualmente forte nos momentos mais íntimos. Durante os Jogos Invictus deste ano, Misan Harriman compartilhou a doce cena em sua conta no Instagram, acompanhada da legenda: "Um adorável momento dos Jogos Invictus deste ano".

A imagem mostra Meghan olhando amorosamente nos olhos de Harry enquanto ele praticava um discurso no palco. Os fãs do casal não deixaram o momento passar em branco, inundando a seção de comentários com elogios e pedidos por mais histórias de amor nos bastidores.

Um fã escreveu: "Consistência em apoiar um ao outro ao longo dos anos. Amo o amor deles", enquanto outro comentou: "Eles estão nisso de novo!!!! Você captura os melhores momentos ❤️."

Uma pessoa escreveu: "Inspirador", acrescentando: "Eles são os maiores apoiadores um do outro."

Este não é o primeiro momento especial capturado pela lente de Misan. Em 2021, o fotógrafo imortalizou o anúncio da segunda gravidez dos Sussexes com uma imagem que se tornou icônica.

O casal compartilhou a notícia no Instagram com a legenda: "Podemos confirmar que Archie será um irmão mais velho. O Duque e a Duquesa de Sussex estão radiantes com a chegada de seu segundo filho". A imagem em preto e branco mostrava Meghan e Harry, e o volume da barriga da Duquesa era claramente visível sob o vestido.

O casal real continua a encantar o público com sua conexão genuína e demonstrações públicas e privadas de amor. Os fãs esperam ansiosamente por mais momentos especiais compartilhados por Príncipe Harry e Meghan Markle nos bastidores de suas vidas reais, conclui o Cosmopolitan.