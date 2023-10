Paloma Poeta, irmã de Patrícia, fala sobre a carreira no jornalismo e as comparações com a irmã: “A pressão é grande” Imagem: reprodução Instagram (@palomapoeta)

Paloma Poeta possui mais de dez anos de profissão, mas não imaginava que iria trilhar os mesmos passos da irmã, Patrícia Poeta, inclusive como apresentadora de televisão.

Contratada pela Record TV, ela revela em entrevista do ‘O Globo’ que tinha o sonho de trabalhar escrevendo, mas ‘se viciou’ em televisão.

“Meu sonho sempre foi trabalhar escrevendo, contando histórias. Mas me viciei em televisão e não larguei mais. Passei na faculdade com 16 anos e me formei muito cedo. Mas não me imaginaria fazendo outra coisa senão jornalismo”, disse a apresentadora.

Antes de se firmar na Record, onde está há nove anos, a jornalista de 31 anos teve passagens pela RBS, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul, e pela Band. Neste ano ela assumiu o comando do programa “Balanço geral RJ” aos sábados.

Ao falar sobre a irmã global, Paloma afirma que a irmã mais velha, atualmente apresentadora do ‘Encontro’ e está prestes a completar 47 anos, influenciou na carreira.

“Quando minha irmã entrou na Globo, eu tinha uns sete ou oito anos. Na minha época de escola ela era moça do tempo do ‘Jornal Nacional’. De alguma forma sempre serve como exemplo. Você tem aquela pessoa dentro de casa com uma carreira da qual eu morro de orgulho. Admiro muito”, comentou Paloma.

Porém, mesmo com a admiração e influencia, a Poeta mais nova disse que teve medo das comparações com a Patrícia, principalmente no início da carreira.

“Acho que já passei dessa transição de “irmã da Patrícia Poeta” para “Paloma da Record”, “moça da Record” ou “Poeta da Record”. Isso é uma prova de que eu fui trilhando meu caminho e conquistando meu espaço, ganhando a minha identidade. Acho que a pressão e a comparação são muito grandes. Mas você vai assimilando que são pessoas diferentes. Nenhum tipo de comparação é saudável, nem com minha irmã nem com qualquer outra pessoa. A nossa diferença de idade também é grande. Ela tem 16 anos a mais de carreira do que eu. Fui aprendendo a separar as coisas e a me comparar só comigo mesma, vendo o que dá para fazer para melhorar”.

