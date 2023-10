Meghan Markle é considerada para concorrer ao Senado dos EUA

Meghan Markle, duquesa de Sussex, está sendo amplamente discutida como uma possível candidata para ocupar o lugar vago deixado pela falecida senadora californiana Dianne Feinstein. Após o anúncio da morte de Feinstein, aos 90 anos, na última sexta-feira (30/09), especulações sobre a entrada de Meghan na política ganharam força.

Uma fonte próxima ao governador da Califórnia, Gavin Newsom, que terá a responsabilidade de escolher o substituto de Feinstein, declarou que "Meghan é definitivamente uma aposta longa, mas na loucura que é a política dos EUA nos dias de hoje não é uma impossibilidade. Coisas mais loucas aconteceram."

A morte de Feinstein coloca Newsom em uma posição única, pois ele terá a liberdade de nomear um substituto até a próxima eleição, em novembro de 2024. Meghan Markle já havia sido associada à política, tendo feito contatos com democratas seniores em busca de apoio para suas ambições políticas, incluindo a Presidência dos EUA, anunciou o Dailymail.

No entanto, Newsom enfrenta um desafio ao prometer nomear uma mulher negra para o cargo, dado que os principais candidatos já anunciaram suas candidaturas para a próxima eleição. Uma fonte informou que "o governador Newsom não pode eleger nenhum desses candidatos para o cargo agora, pois seria visto como uma vantagem enorme e muito injusta".

ELEIÇÕES 2024 :: Meghan Markle considera disputar a cadeira da senadora democrata da Califórnia Dianne Feinstein no Senado dos EUA: Daily Mail



▫️Feinstein morreu semana passada;

▫️Até as eleições do ano que vem, alguém indicado pelo governador da Califórnia deve ocupar a vaga. pic.twitter.com/K2AlOOQ9sV — Direto da América (@DiretoDaAmerica) October 1, 2023

Meghan Markle, desde que se mudou para os Estados Unidos com o príncipe Harry, em 2020, estabeleceu laços na esfera política, incluindo amizades com figuras influentes do Partido Democrata, como Oprah Winfrey e os Kennedys. Ela também é próxima da feminista Gloria Steinem, uma figura poderosa no partido.

Apesar das especulações, há ceticismo entre alguns democratas sobre a possível candidatura de Meghan Markle. Uma fonte sênior comentou: "Não acho que você possa levar Meghan a sério".

A possível incursão de Meghan Markle na política promete ser um desenvolvimento intrigante, à medida que a ex-membro da realeza britânica avalia sua entrada no cenário político dos Estados Unidos.

Meghan já abdicou de uma série de benefícios como membro efetivo da realeza britânica, junto com seu marido, o príncipe Harry. Será que ela está disposta a embarcar no carrossel da política americana, como muitos apostam? Não é de se duvidar.