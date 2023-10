Kim Zolciak contesta divórcio e afirma: "estamos tendo muito sexo!"

De acordo com documentos judiciais obtidos pelo TMZ, a ex-participante do "Real Housewives of Atlanta" Kim Zolciak afirma que ela e seu marido afastado, Kroy Biermann, têm mantido relações íntimas repetidamente desde que ele entrou com pedido de divórcio - pela segunda vez - no final de agosto. Kim afirma que a última vez que tiveram relações foi há apenas algumas semanas, em 7/9.

Kim argumenta que a afirmação de Kroy de que o casamento está "irremediavelmente quebrado" é falsa, afinal, como pode estar quebrado se eles "ainda estão se relacionando intimamente?".

Ela também aponta que o fato de eles ainda estarem vivendo sob o mesmo teto é uma prova adicional de que a ideia de que o casamento está "irremediavelmente quebrado" está completamente errada.

Situação contraditória

Kroy entrou com o pedido de divórcio duas vezes, mais recentemente em 24/8. Ele afirmou que os problemas de jogo de Kim os levaram ao caminho da ruína financeira e que ele quer sair do casamento.

No entanto, Kim parece não levar a petição de divórcio a sério, já que continua usando sua aliança de casamento e insiste que eles vão resolver seus problemas.

Esta reviravolta inesperada em seu relacionamento continua a atrair a atenção dos fãs e da mídia, deixando todos curiosos sobre o que acontecerá a seguir no drama de Kim Zolciak e Kroy Biermann.