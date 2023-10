Kate Middleton: príncipe William a deixou "em lágrimas" ao cancelar planos de última hora

Apesar de mais de 10 anos de casamento e três filhos, o Príncipe e a Princesa de Gales formam um casal sólido, mas nem tudo foi tranquilo antes do matrimônio. Kate Middleton e o Príncipe William, conhecidos por manterem sua relação longe dos holofotes, enfrentaram um momento difícil quando o príncipe cancelou planos importantes durante o namoro, de acordo com DailyMail.

De acordo com a autora real Katie Nicholl, no livro "The Making of a Royal Romance", o casal não conseguiu passar o Natal juntos em 2006 porque, na época, apenas casais casados eram convidados para as celebrações de Sandringham da Rainha. Para compensar, eles fizeram "grandes planos" para o Ano Novo.

No entanto, tudo mudou quando William ligou para Kate no Boxing Day e anunciou que passaria o tempo com sua própria família, apesar de ter prometido estar com os Middletons. O casal se conheceu na Universidade de St. Andrews em 2001, onde ambos estudavam história da arte.

Kate, que é seis meses mais velha que William, desempenhou um papel importante em persuadi-lo a continuar seus estudos quando ele estava enfrentando dificuldades em seu primeiro ano. William, consciente das dificuldades no casamento de seus pais, hesitava em fazer um compromisso sério com sua namorada.

Katie Nicholl escreveu: "William estava tendo dúvidas e conversou francamente com seu pai e sua avó sobre seu futuro com Kate. Ambos o aconselharam a não se precipitar". Em abril de 2007, a notícia do término de Kate e William foi divulgada, com fontes afirmando que a Rainha ficou "desapontada".

No entanto, o casal se reconciliou pouco depois, e o relacionamento floresceu. Kate se mudou para o apartamento de Clarence House de William, onde passavam os fins de semana juntos após suas obrigações.

Em 2010, anunciaram publicamente o noivado, e Kate admitiu em sua primeira entrevista de TV que "não estava muito feliz" por terem ficado tanto tempo separados. Todavia, William concordou que o tempo afastados foi valioso para eles.

Seu casamento na primavera encantou 162 milhões de pessoas em todo o mundo, e eles agora têm três filhos juntos: o príncipe George, de 9 anos, a princesa Charlotte, de 7, e o príncipe Louis, de 4.