Julia Roberts e Ethan Hawke enfrentam desastre em trailer

A Netflix lançou o primeiro trailer de "Leave the World Behind", que traz Julia Roberts e Ethan Hawke nos papéis de Amanda e Clay, pais que levam seus filhos para um fim de semana fora pouco antes de um aparente desastre atingir o mundo.

Mahershala Ali interpreta G.H. e sua filha Ruth, que chegam à casa alugada, alegando serem os donos e informando sobre um enorme ataque cibernético nos Estados Unidos.

Kevin Bacon também aparece no trailer, alertando os outros personagens que a humanidade foi "abandonada" conforme um misterioso desastre se desenrola.

Segundo a sinopse, "as duas famílias lidam com um iminente desastre que se torna cada vez mais aterrorizante a cada minuto, forçando todos a lidar com seus lugares em um mundo em colapso."

Enredo emocionante

O filme de ação é dirigido por Sam Esmail, conhecido pela série "Mr. Robot", e é uma adaptação do best-seller de 2020 de Rumaan Alam com o mesmo nome. Esmail já havia colaborado com Roberts em "Homecoming" como diretor e co-produtor executivo.

O ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama são produtores executivos do filme por meio de sua empresa Higher Ground Productions.

É o primeiro longa-metragem de ficção narrativa da empresa, segundo a People. Esmail revelou que o ex-presidente ofereceu várias notas de roteiro e admitiu que ele o assustou com suas sugestões realistas.

"Ele tinha muitas notas sobre os personagens e a empatia que teríamos por eles", disse Esmail. "Ele é um grande amante de cinema e não estava dando notas apenas sobre coisas que eram de sua área de conhecimento. Ele estava dando notas como fã do livro e queria ver um filme realmente bom."

"Leave the World Behind" promete ser um filme de ação envolvente, com um elenco talentoso e uma premissa intrigante que aborda o colapso do mundo moderno.