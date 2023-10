Harry ficou furioso: pequeno comentário de William irritou o irmão

A grande verdade é que a rivalidade entre os irmãos, Príncipe William e o Príncipe Harry, já dura há muitos anos.

De acordo com o site Mirror, os rumores de uma briga começaram a circular não muito depois de Harry se casar com a esposa Meghan Markle e, em 2019, o irmão mais novo praticamente confirmou um desentendimento durante um documentário da ITV, onde ele disse que ele e William estavam em “caminhos diferentes”.

Aparentemente, houve muitos pontos críticos no relacionamento gelado do casal nos últimos anos - e de acordo com um livro, um deles ocorreu quando William tentou oferecer alguns conselhos fraternos a seu irmão mais novo, mas as coisas não saíram como planejado.

Na biografia de Harry e Meghan, Finding Freedom, diz que William temia que seu irmão tivesse sido “pego de surpresa pela luxúria” em sua tentativa de se casar com Meghan. Os co-autores afirmam que o duque de Sussex ficou irritado com o que considerou a atitude “esnobe” do seu irmão para com a sua noiva.

LEIA TAMBÉM: Conheça o gosto musical peculiar do príncipe William baseado em último vídeo postado

Carolyn Durand e Omid Scobie afirmam que Harry ficou ofendido com o conselho indesejado de William de “dedicar o tempo que for necessário para conhecer essa garota”. Segundo a dupla, William estava feliz por seu irmão, mas “só queria ter certeza de que Harry não seria pego de surpresa pela luxúria”. Mas seu irmão mais novo teria se ofendido e irritado com a frase ‘essa garota’, interpretando-a como “esnobe e condescendente”.

Foto: Instagram

Com William e Harry em desacordo durante anos, a Princesa de Gales já foi vista como a pacificadora indicada para ajudá-los a enterrar a machadinha. No entanto, Harry então se voltou contra sua cunhada em seu polêmico livro de memórias Spare. No livro e em diversas entrevistas para promovê-lo, ele acusa Kate de “estereotipar” sua esposa Meghan, dizendo que o comportamento dela criou uma barreira e compartilhou detalhes de uma briga sobre os vestidos das damas de honra na época de seu casamento, que deixou Meghan aos prantos.

Agora, a ex- correspondente real da BBC, Jennie Bond, diz que Kate ficou magoada e insultada pelos ataques de Harry e Meghan - e é improvável que a rivalidade deles seja resolvida tão cedo. Falando à OK!, ela disse: “Quando você vem de uma família feliz e unida – como Catherine faz – é incrivelmente difícil entender como as pessoas podem se distanciar.

“Acho que ela acreditava que a divergência poderia ser resolvida e, depois do funeral do príncipe Philip, a vimos conversando com Harry e obviamente encorajando William a fazer o mesmo. Mas agora sabemos que não funcionou. Na verdade, William e Harry teve uma briga acirrada logo após o funeral. Chega um ponto em que você simplesmente tem que aceitar que famílias felizes não são um jogo que todos possam jogar.

“Catherine ficou magoada e insultada pelas coisas que Harry e Meghan disseram, mas ela e William formam uma equipe muito forte, e suspeito que, juntos, eles chegaram à conclusão de que a briga com Harry não pode ser resolvida no futuro. Eles fecharam suas mentes para essa possibilidade e decidiram seguir com suas vidas.”