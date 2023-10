Giorgio Armani adquire apartamento de luxo em prédio com seu nome em Nova York

Giorgio Armani, renomado estilista e figura icônica da moda, está expandindo sua presença em Nova York (EUA) de maneira exclusiva. Ele está adquirindo uma das 10 unidades em um novo prédio de luxo de 12 andares, com 60 metros de altura, situado acima de sua boutique na Madison Avenue, revelou o NYPost. Detalhe: o prédio leva seu nome.

A boutique de Armani está localizada no endereço 760 Madison Avenue desde 1996, e agora, o estilista italiano está prestes a se tornar vizinho de seus próprios fãs. O edifício oferece unidades espetaculares, sendo que o dúplex no último andar está sendo comercializado por impressionantes US$ 32,5 milhões, enquanto uma unidade no quinto andar está à venda por US$ 25 milhões.

Embora as vendas tenham acabado de ser lançadas, já há notícias de que cinco das dez residências já estão sob contrato, de acordo com um porta-voz.

O dúplex no último andar abrange incríveis 1.300 m² e possui quatro quartos e quatro banheiros. Um elevador privativo abre para um espaço que inclui uma galeria formal com vista para um terraço paisagístico. Entre os detalhes de destaque estão uma sala de estar com janelas do chão ao teto e portas francesas revestidas em metal personalizado, que se abrem para um terraço com vista para o horizonte da cidade e o Central Park.

Detalhes de design incluem uma escadaria escultural e um elevador que leva ao quarto principal e a dois quartos adicionais. A suíte principal do canto possui closets e um banheiro de spa.

A unidade no quinto andar é ainda maior, com 4.869 pés quadrados, uma varanda privativa, quatro quartos, quatro banheiros e um layout aberto. Os interiores apresentam pisos de carvalho branco, tetos com três metros de altura, janelas grandes e acabamentos e interiores modernos em tons neutros de bronze, mármore e terra. A casa se abre para um elevador privativo que leva a uma galeria de entrada com pisos de calcário.

A próxima área é uma sala de estar no canto que se abre para um terraço de 120 m². Há também uma sala de mídia e outro terraço privativo paisagístico, junto com uma sala de jantar formal e uma suíte principal no canto com um vestiário e um banheiro de spa com janela.

Desenvolvido pela SL Green, o edifício foi projetado pelo escritório de arquitetura COOKFOX, com direção criativa de Victoria Hagan, e sua fachada de calcário foi aprovada pela Comissão de Preservação de Marcos Históricos. As residências têm previsão de conclusão para o verão de 2024, com vendas lideradas pelos corretores da Douglas Elliman, Sabrina Saltiel e Madeline Hult Elghanayan.

As residências de quatro a cinco quartos em andares inteiros começam em US$ 21,5 milhões. As comodidades do edifício incluem porteiros, academia, sala de tratamento privativo, biblioteca e lounge mobiliados pela Armani Casa. Há também um salão de chá Zen com serviço do Armani Ristorante e um terraço comum.

Esta aquisição não é a primeira de Armani em Nova York, pois em 2019 ele comprou um penthouse por US$ 17,5 milhões no 91 Central Park West, que antes pertencia ao magnata das publicações, William Randolph Hearst.