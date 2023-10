Filha de Robin Williams preocupa-se com recriações “perturbadoras” de seu pai pela IA

https://www.instagram.com/robinwilliams

A filha do falecido ator Robin Williams, Zelda Williams, expressou suas preocupações sobre o uso da imagem de seu pai na criação de conteúdo de Inteligência Artificial (IA). Ela enfatizou que essas preocupações vão além de seu desconforto pessoal, destacando como a normalização dessas ferramentas nas indústrias de cinema e TV pode afetar mais do que apenas suas emoções pessoais, declarou para Rolling Stones.

Zelda declarou: "Já ouvi a IA sendo usada para fazer a 'voz' dele dizer o que as pessoas querem, e embora eu ache isso pessoalmente perturbador, as ramificações vão muito além dos meus próprios sentimentos. Acredito que atores vivos merecem a chance de criar personagens com suas escolhas, dublar desenhos animados, investir seu esforço humano e tempo na busca pela performance."

Ela acrescentou: "Essas recriações são, na melhor das hipóteses, uma pálida imitação de pessoas maiores, mas na pior das hipóteses, são monstruosidades horrendas, montadas com os piores elementos desta indústria, em vez do que ela deveria representar."

Debate sobre direitos

Em março, o sindicato SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) emitiu um comunicado sobre o uso de IA e duplicatas digitais na mídia e no entretenimento, especialmente comentando sobre "os termos e condições envolvendo os direitos de simular digitalmente um artista para criar novas performances."

À medida que a greve do SAG-AFTRA contra a AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers) continua, as recriações de IA foram listadas como um "assunto obrigatório de negociação" em suas negociações.

Alguns atores, principalmente os de papéis secundários, já tiveram suas imagens digitalizadas para uso em programas de IA e não têm certeza dos direitos que já cederam.

Em julho, 11 atores falaram com a Rolling Stone e expressaram confusão sobre o que exatamente estavam participando quando foram digitalizados. Eles citaram a falta de documentação ou uma explicação clara sobre como isso seria usado posteriormente.

Entre seus temores estava a possibilidade de que suas imagens e/ou digitalizações fossem posteriormente usadas para treinar programas de IA e desenvolver réplicas de corpo inteiro à sua semelhança.

Zelda concluiu: "Não sou uma voz imparcial na luta do SAG contra a IA. Tenho testemunhado há anos quantas pessoas querem treinar esses modelos para criar/recriar atores que não podem consentir, como meu pai. Isso não é teórico, é muito, muito real." A preocupação de Zelda Williams destaca um debate em crescimento sobre os limites éticos e legais da IA na indústria do entretenimento.