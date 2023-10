“Fecho um ciclo!” É a vez de Flávia Alessandra deixar a TV Globo

A atriz Flávia Alessandra é a última novidade na lista de demissões da Tv Globo, que além de atores já incluiu diretores e jornalistas “peso-pesados” da emissora.

Flávia manteve contrato fixo com a Rede Globo por 34 anos e durante esse tempo participou de mais de duas dezenas de novelas, entre outras atrações televisivas.

“Fecho este ciclo com a TV Globo com muito carinho e gratidão. Fiz muitas personagens incríveis em mais de 20 novelas e séries, e tenho uma história maravilhosa com a emissora. Agora é hora de fazer algo que nunca havia conseguido colocar em prática”, diz a postagem da atriz.

No post, ela diz que já tem um projeto em andamento para estrear na Amazon Prime Video ao lado do marido, Otaviano Costa, no comando do reality “Ilha da Tentação”.

“Todo este movimento é muito óbvio, diante da enorme transformação em minha carreira, negócios e vida, nos últimos anos. Muita coisa mudou, o mercado mudou e eu também mudei. Vai ser muito divertido fazer esse reality ao lado do meu amor. Preparem-se, pois vem aí a Flávia apresentadora!”, disse.

TEM PREÇO

Fora da TV Globo desde 2022, o jornalista Carlos Tramontina disse que os cortes na TV Globo terão um preço alto a ser pago pela emissora: a queda da qualidade.

“Quando você troca um jornalista com décadas de experiência, que tem um posicionamento, um conhecimento e uma experiência jornalística e de vida enormes, por um jovem que está no início de sua carreira, viveu pouco de vida e nada profissionalmente, há uma queda na qualidade”, disse.

A declaração foi feita durante entrevista o canal Fundo do Baú, de Luciana Liviero, no YouTube. Ao contrário de seus colegas demitidos, Tramontina foi quem optou por deixar a emissora no ano passado, após 43 anos de emissora, pois “desejava fazer outras coisas”.